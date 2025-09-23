Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu”

Victor Ponta, fostul premier al României, a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că măsurile de plafonare a prețurilor sunt doar „populisme sinistre”.

„Voi i-ați mințit pe oameni și acum faceți invers și acum dați vina pe oameni. Nu s-a redus niciun leu de la partide și mai vin cu populisme sinistre „plafonăm prețurile” și Ceaușescu le plafona. Sunt plafonate prețurile de un an și jumătate la alimente. Alimentele costă dublu față de anul trecut. Singurul lucru: îi omoară pe producători.

Au plafonat prețurile la energie. Acum e dator statul româna la firmele de energie și prețurile la energie sunt cele mai mari din Europa. N-ați plafonat nimic, prețurile sunt mai scumpe”, a declarat Ponta.