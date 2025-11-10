Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta explică cine sunt românii care îi plac lui Donald Trump: „Nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.” „Marele entuziasm de la București este profund stupid”

10 nov. 2025, 16:03, Actualitate
Fostul premier Victor Ponta a postat pe pagina sa de facebook un mesaj în care explică afirmația președintelui Donald Trump în care președintele SUA susține că îi plac românii. Ponta a explicat în mesajul postat că Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei Trump și nu pentru că i-ar cunoaște și aprecia pe liderii actuali ai României. 

„Merita să ne bucurăm doar dacă la masa de la Casa Albă ar fi fost premierul României!”

Reamintim că președintele Donald Trump – America și-a retras o parte din trupele pe care le avea în România de la Baza Mihail Kogălniceanu – i-a pomenit pe români la întâlnirea pe care avut-o cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

„Președintele Trump a spus că îi plac românii – asta a relatat toată propaganda din România. Au omis însă să menționeze că această declarație frumoasă a fost făcută în timp ce lua cina cu premierul Ungariei, Viktor Orbán! Sper că nu se refereau la faptul că românii sunt în meniu! Eu cred, totuși, că președintele Trump are o părere bună despre țara noastră datorită românilor care lucrează extraordinar de bine în companiile familiei Trump; nu are, însă, nicio idee despre liderii actuali ai României.

Și mai cred că, din punctul de vedere al politicii noastre externe, faptul că declarațiile despre România sunt făcute la o cină cu premierul Ungariei este ceva jenant! Așa că marele entuziasm de la București este profund stupid. Cu adevărat merita să ne bucurăm doar dacă la masa de la Casa Albă ar fi fost premierul României!”, a explicat fostul premier.

Donald Trump vorbește de România la întâlnirea cu Viktor Orban

În cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia întâlnirii între Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă, un reporter l-a întrebat pe președintele american despre situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat asigurări că trupele americane nu vor fi retrase în totalitate.

„Îmi plac românii. Cred că sunt oameni extraordinari. Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună. Nu sunt de acord cu ceea ce face Europa în ceea ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte”, a precizat Trump.

