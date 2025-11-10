Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”

Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, a făcut o serie de declarații după întâlnirea avută cu Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, luni, 10 noiembrie 2025, la Palatul Comunal. Edilul a transmis că fostul premier „este singurul dintre candidați” care „cunoaște realitățile momentului, cunoaște primarii și este capabil să se apuce imediat de treabă”.

Primarul municipiului Buzău a mai menționat că nu „avem timp de așteptat și de experimente”, l-a „criticat vehement” pe Marcel Ciolacu, însă, examinând candidaturile pentru funcția de președinte, a realizat că este singurul dintre candidați care poate să „se apuce imediat de treabă”.

„L-am criticat vehement pe Marcel Ciolacu pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic, dar cu aceeași sinceritate recunosc că m-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie pentru ducerea la capăt a proiectelor de dezvoltare a municipiului Buzău. În ceea ce priește alegerile pentru Consiliul Județean, mă știți, sunt un om pragmatic și energic și nu îmi este indiferent cine va fi următorul președinte! Vreau să avem la conducerea județului un om care cunoaște realitățile momentului, cunoaște primarii și este capabil să se apuce imediat de treabă, pentru că avem mult de muncă! Examinând actualele candidaturi pentru funcția de președinte, pe cinstite, Marcel Ciolacu este singurul dintre candidați care poate face asta, toți ceilalți au nevoie de 2-3 ani ca să înțeleagă ce au de făcut! Nu avem timp de așteptat și de experimente!”, a transmis edilul, arată Jurnalul de Buzău.

Proiectele ce vor putea fi dezvoltate de Primărie și Consiliul Județean

Primarul Constantin Toma a precizat care sunt proiectele comune ce vor putea fi dezvoltate de primărie și Consiliul Județean.

„Împreună cu domnii Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu am vorbit despre câteva proiecte comune ce vor putea fi dezvoltate de Primăria Municipiului Buzău și Consiliul Județean, ca de exemplu: – Realizarea unui Spital municipal modern, cu 350 de paturi, integrat într-un management comun în rețeaua județeană;

– Extinderea Aerodromului Boboc-Buzău, ca Aeroport comercial – proiect esențial pentru dezvoltarea economică a municipiului și județului Buzău și a zonei de sud-est a României;

– Realizarea unei amenajări de irigații de circa 20.000 de hectare, utilizând apa uzată din Stația de epurare a municipiului Buzău și apa din râul Buzău, prin punerea în valoare a canalului gravitațional „Iazul Morilor”, irigându-se astfel terenurile agricole din sudul municipiului Buzău din comunele: Gălbinași, Cilibia, C.A. Rosetti, Țintești și Smeeni;

– Realizarea Centurii Buzău – varianta ocolitoare (Orbital) Buzău – legătura cu A7. Sunt convins că împreună cu Marcel Ciolacu chiar putem dezvolta proiecte de anvergură care să facă viața buzoienilor mai bună”, a mai precizat Constantin Toma.

Autorul recomandă:

Grindeanu, în vizită electorală, la Buzău, cu Marcel Ciolacu. Unirea PNL-USR, pe plan local, nu îi dă emoții noului președinte PSD: „O să-i batem și așa”

Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru „Gândul“ după Congresul PSD. „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“

Congresul PSD. Sorin Grindeanu a fost ales PREȘEDINTELE Partidului Social Democrat cu 2.787 de voturi și 15 împotrivă