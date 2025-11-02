Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”

Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”

02 nov. 2025, 10:46, Actualitate
Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”

Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim. Fostul premier a pledat, cu argumente, de ce salariul minim trebuie majorat, precizând că, în același timp, trebuie adoptate măsuri compensatorii pentru firmele private.

Șeful Guvernului a explicat că o eventuală majorare a salariului minim ar determina creșteri în lanț ale mai multor venituri și cheltuieli bugetare, deoarece de acest indicator depind peste 40 de acte normative și mecanisme financiare.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că, potrivit analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și în 2026 la nivelul din acest an.

„Argumente: România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare inflație, ceea ce înseamnă că, în 2025, salariul minim a scăzut în termeni reali. Cele mai multe firme plătesc deja salarii mult peste nivelul minim, pentru că altfel își pierd angajații. În special în domeniile construcțiilor și serviciilor, românii au oferte mult mai avantajoase din partea majorității țărilor din Europa de Vest.

O viață decentă într-un oraș mare din România este practic imposibilă cu un venit lunar de 3.000 de lei! Pe de altă parte, firmele private mici au fost deja grav afectate de creșterea TVA-ului și a tuturor celorlalte taxe și impozite. În concluzie: salariul minim trebuie majorat, dar, în același timp – așa cum am făcut în fiecare an în perioada 2013–2015 – alături de creșterea salariului minim (care este benefică atât pentru oameni, cât și pentru Bugetul de Stat, prin contribuțiile mai mari la CAS), firmele mici trebuie să beneficieze de facilități și stimuli fiscali compensatorii!”, a scris Victor Ponta.

Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim

Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim

Anunțul oficial al ministrului Muncii despre salariul minim

Florin Manole, Ministrul Muncii, a anunțat la Antena 3 că majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre majorarea salariului minim, ministrul Muncii a preciza că există argumente economice care susțin creșterea salariului minim.

„Avem inflație, o inflație destul de mare. Pentru anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Aceasta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare, pe care trebuie să o compensăm. Orice ministru al muncii va dori mereu ca salariul minim să crească. Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”, a adăugat Florin Manole.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
EXTERNE Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
11:51
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10%
VIDEO Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
11:44
Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează
EXTERNE Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri”
11:17
Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri”
EXTERNE Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump
11:01
Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump
METEO Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
10:07
Vreme de vară la mare, în noiembrie. Atmosferă de vacanță pentru turiști
ANALIZA de 10 PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”
10:00
PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși”