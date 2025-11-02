Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei”

Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim. Fostul premier a pledat, cu argumente, de ce salariul minim trebuie majorat, precizând că, în același timp, trebuie adoptate măsuri compensatorii pentru firmele private.

Șeful Guvernului a explicat că o eventuală majorare a salariului minim ar determina creșteri în lanț ale mai multor venituri și cheltuieli bugetare, deoarece de acest indicator depind peste 40 de acte normative și mecanisme financiare.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, că, potrivit analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și în 2026 la nivelul din acest an.

„Argumente: România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare inflație, ceea ce înseamnă că, în 2025, salariul minim a scăzut în termeni reali. Cele mai multe firme plătesc deja salarii mult peste nivelul minim, pentru că altfel își pierd angajații. În special în domeniile construcțiilor și serviciilor, românii au oferte mult mai avantajoase din partea majorității țărilor din Europa de Vest.

O viață decentă într-un oraș mare din România este practic imposibilă cu un venit lunar de 3.000 de lei! Pe de altă parte, firmele private mici au fost deja grav afectate de creșterea TVA-ului și a tuturor celorlalte taxe și impozite. În concluzie: salariul minim trebuie majorat, dar, în același timp – așa cum am făcut în fiecare an în perioada 2013–2015 – alături de creșterea salariului minim (care este benefică atât pentru oameni, cât și pentru Bugetul de Stat, prin contribuțiile mai mari la CAS), firmele mici trebuie să beneficieze de facilități și stimuli fiscali compensatorii!”, a scris Victor Ponta.

Anunțul oficial al ministrului Muncii despre salariul minim

Florin Manole, Ministrul Muncii, a anunțat la Antena 3 că majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre majorarea salariului minim, ministrul Muncii a preciza că există argumente economice care susțin creșterea salariului minim.

„Avem inflație, o inflație destul de mare. Pentru anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Aceasta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare, pe care trebuie să o compensăm. Orice ministru al muncii va dori mereu ca salariul minim să crească. Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”, a adăugat Florin Manole.

