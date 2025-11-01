Anunțul oficial al ministrului Muncii despre salariul minim: „Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat la Antena 3 că majorarea salariului minim pe economie a fost amânată de premierul Ilie Bolojan.

Întrebat despre majorarea salariului minim, ministrul Muncii a preciza că există argumente economice care susțin creșterea salariului minim:

„Avem inflație, o inflație destul de mare. Pentru anul viitor, inflația va rămâne destul de sus și ea. Aceasta înseamnă o scădere a puterii de cumpărare, pe care trebuie să o compensăm”. „Orice ministru al muncii va dori mereu ca salariul minim să crească. Este rolul nostru să argumentăm în favoarea lucrătorilor”, a adăugat Florin Manole.

Ministrul Muncii a vorbit, însă, și despre măsuri menite să vină în ajutorul salariaților, cum ar fi majorarea cuantumului tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei, propunere susținută atât de patronate, cât și de sindicate, care poate sprijini veniturile populației cu venituri reduse.

Ilie Bolojan se opune majorării salariului minim

Ilie Bolojan a declarat că economia nu își permite în prezent o majorare.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”, a transmis Guvernul săptămâna trecută.

