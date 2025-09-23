Victor Ponta: „Până mâine, dacă azi trimite Putin 100 de drone, nu le dă nimeni jos pentru că nu-i hârtia

Victor Ponta, fostul premier al României, a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, convocarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării de către Nicușor Dan, miercuri 24 septembrie, pentru a stabili, potrivit comunicatului oficial, persoanele „care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian”.

Victor Ponta a precizat că situația este „absurdă”, întrucât singurele persoane care au dreptul să dea ordin pentru doborârea dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României sunt „președintele țării, primul ministru și ministrul Apărării”:.

„Până mâine, dacă azi trimite Putin 100 de drone, nu le dă nimeni jos pentru că nu-i hârtia. Mâine fac ședință la CSAT. Dacă ne atacă Putin, cine dă jos dronele să arate hârtia mai întâi. Este vorba de o prostie monumentală.

Eu nu am avut un astfel de comunicat CSAT și am fost membru CSAT patru ani. E o chestie absurdă. Persoanele e două președintele țării, primul ministru, ministrul Apărării.

Ce înseamnă stabilirea persoanelor? Președintele este comandantul Forțelor Armate, primul-ministru are și el atribuții și ministrul Apărării”, a precizat Victor Ponta.