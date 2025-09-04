Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta, previziunea unui tandem periculos: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan tot cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu”

Victor Ponta, previziunea unui tandem periculos: „Nicușor Dan și Ilie Bolojan tot cedează în fața extremiștilor, până va fi prea târziu”

Ruxandra Radulescu
04 sept. 2025, 14:17, Actualitate
Victor Ponta, previziunea unui tandem periculos:

Victor Ponta, fostul premier al României, a făcut o paralelă între evoluția președintelui Poloniei, Andrezj Duda, și a lui Nicușor Dan, în care a atras atenția asupra faptului că șeful de stat polon se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă și a punctat că „reprezentanții oficiali ai Poloniei „sunt înțelepți în politică externă, nu isterici”.

Victor Ponta a comentat evoluția președintelui Poloniei Andrezj Duda, care a fost ales în funcție la doar o săptămână după Nicușor Dan, dar, spre deosebire de liderul de la Cotroceni, se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă, unde a primit „asigurări oficiale din partea președintelui Donald Trump privind securitatea militară a Poloniei, precum și creșterea prezenței militare și economice americane”.

„Președintele Poloniei (ales în funcție la o săptămână după președintele nostru, Nicușor Dan) se află deja într-o vizită oficială la Casa Albă. A primit, de asemenea, asigurări oficiale din partea președintelui Donald Trump privind securitatea militară a Poloniei, precum și creșterea prezenței militare și economice americane.

Diferența este că Polonia nu are USR-iști la Externe și Apărare, iar reprezentanții oficiali ai Poloniei „sunt înțelepți în politică externă, nu isterici” (citez observația corectă a lui Iulian Fota)”, a transmis Victor Ponta pe pagina de Facebook.

Victor Ponta a atras atenția că este puțin probabil ca Nicușor Dan să fie invitat de președintele SUA, Donald Trump, la Casa Albă, având în vedere că ministrul de Externe, Oana Țoiu este „unoscută exclusiv pentru virulența postărilor anti-Trump”.

„Dacă domnul Nicușor Dan așteaptă ca doamna Oana Țoiu, cea cunoscută exclusiv pentru virulența postărilor anti-Trump, să îi aranjeze vizita la Casa Albă, mi-e teamă că îi vor albi și părul, și barba! Cam la fel si cu Ambasadorul Muraru, un mare admirator al lui Iohannis si Biden !

În politica internă, greșelile sunt suportate din buzunarul cetățenilor; în politica externă însă, prostia și isteria de tip bolșevic se transformă într-un atentat la interesul național al României”, a menționat Ponta.

De asemenea, fostul premier Victor Ponta a asemănat tandemul Nicușor Dan – Victor Ponta cu „mareșalul (președintele) Hindenburg și cu cancelarul von Papen în Germania anului 1932: tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”. Președintele Hindenburg, al doilea președinte al Republicii de la Weimar, l-a desemnat pe Franz von Papen cu formarea noului guvern, sub care a luat avânt partidul extremis al lui Hitler.

„Am apreciat pozițiile echilibrate și raționale ale președintelui și premierului față de recenta criză provocată de miniștrii USR-iști în relația cu China.

Însă Nicușor Dan și Ilie Bolojan încep să semene cu mareșalul (președintele) Hindenburg și cu cancelarul von Papen în Germania anului 1932: tot cedează în fața extremiștilor, până când va fi prea târziu”, a mai precizat Ponta.

