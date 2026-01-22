Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe Facebook, în care critică modul în care este explicată criza încălzirii din București și reacțiile din spațiul public.

Într-o notă ironică, Ponta susține că influencerii și formatorii de opinie vor pune problemele din Capitală pe seama unor vinovați externi sau politici, precum Rusia, PSD, Donald Trump, justiția sau procurorii DNA.

„Știu! Influencerii REȚELEI sunt chiar acum puțin ocupați la plajă, în Maldive, sau la schi, în muntii Franței! Dar, cum ajung în camerele lor de 5 stele, o să scrie pentru „focile” care îngheață în casă! O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA! „Corupția ucide țevile”

Fostul premier spune că trăiește în București de peste 50 de ani și afirmă că nu înțelege de ce bucureștenii acceptă, în mod repetat, aceleași probleme.

„Ba chiar o să ne spună că a plagiat ministrul Justiției și, din cauza asta, este în București acest dezastru care se amplifică în fiecare an! Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei! Dar știu că, în 2028, vor fi chemați din nou la vot „să ne salvăm de un mare pericol”

