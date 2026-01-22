Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”

Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”

Bianca Dogaru
22 ian. 2026, 14:07, Actualitate
Victor Ponta intervine în criza căldurii din București: „Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei/ O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA. Corupția ucide țevile”

Fostul premier, Victor Ponta, a publicat un mesaj dur pe Facebook, în care critică modul în care este explicată criza încălzirii din București și reacțiile din spațiul public. 

Într-o notă ironică, Ponta susține că influencerii și formatorii de opinie vor pune problemele din Capitală pe seama unor vinovați externi sau politici, precum Rusia, PSD, Donald Trump, justiția sau procurorii DNA.

„Știu! Influencerii REȚELEI sunt chiar acum puțin ocupați la plajă, în Maldive, sau la schi, în muntii Franței! Dar, cum ajung în camerele lor de 5 stele, o să scrie pentru „focile” care îngheață în casă! O să le explice că este vina lui Putin, a PSD, a lui Trump, a președintei ÎCCJ și a procurorului DNA! „Corupția ucide țevile”

Fostul premier spune că trăiește în București de peste 50 de ani și afirmă că nu înțelege de ce bucureștenii acceptă, în mod repetat, aceleași probleme.

„Ba chiar o să ne spună că a plagiat ministrul Justiției și, din cauza asta, este în București acest dezastru care se amplifică în fiecare an! Sunt bucureștean de 53 de ani și tot nu reușesc să înțeleg masochismul politic al multor concitadini ai mei! Dar știu că, în 2028, vor fi chemați din nou la vot „să ne salvăm de un mare pericol”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
16:20
Un nou accident feroviar în Spania. Un tren a fost lovit de o macara în Cartagena și mai mulți oameni au fost răniți
CONTROVERSĂ Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
16:00
Fostul mogul Adrian Sârbu revine cu o nouă controversă: Propune ca România să devină al 51-lea stat american. Cum au reacționat cei care au răspuns la sondaj
INEDIT Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
15:22
Miliardarii lumii au pus ochii pe furajele din România: Țiriac şi Andrej Babiš, premierul Cehiei, investesc în hrană
EXTERNE Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
14:55
Fost însoțitor de bord, reținut pentru o escrocherie de mii de dolari. Cum făcea rost de bilete de avion gratuite
FLASH NEWS Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
14:29
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, desființează „scamatoria deficitului”: „Nu vreau să cred că dați dovadă de analfabetism bugetar”
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Misterele jocului de ruletă (P)
EXCLUSIV Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
16:05
Efectele absenței lui Nicușor Dan de la Davos. Doru Bușcu: România nu mai e un stat
CONTROVERSĂ Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
15:59
Curier prins în timp ce fura un animal de companie din fața ușii unei familii
EXCLUSIV Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
15:59
Cristian Diaconescu: Nicușor Dan ar fi trebuit să fie la Davos. „Ar fi fost o oportunitate ca zona de business să discute cu zona politică”
FLASH NEWS Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
15:50
Orban și Milei pe scena de la Davos, lângă Trump. Câți lideri mondiali au semnat carta Consiliului Păcii. Rubio: „Se vor alătura și mai mulți“
FOTO O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
15:47
O dronă cu explozibili s-a prăbușit în grădina unei case din Republica Moldova. Autoritățile evacuează localnicii din zonă
FLASH NEWS Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei
15:41
Prefectul unui județ din România a tăiat subvențiile pentru sute de persoane cu handicap. Economia la buget ar fi de peste 9 milioane de lei

Cele mai noi

Trimite acest link pe