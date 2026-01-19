Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici”

19 ian. 2026, 20:26, Actualitate
Victor Ponta

Fostul premier Victor Ponta a declarat, în cadrul unei emisiuni transmise live de B1 TV, că lumea se confruntă cu o criză externă uriașă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice. Acesta a vorbit și despre poziția României în fața marilor provocări globale. 

Victor Ponta a făcut referire la războiul din Ucraina și la conflictul din Orientul Mijlociu și a subliniat că ne lipsesc claritatea și soluțiile. În opinia fostului premier, România se află într-o poziție vulnerabilă în contextul în care conflictele internaționale și incertitudinile escaladează.

„Avem o criză externă uriașă, nu știm ce facem cu Ucraina, ce facem cu Gaza și Irael. În Iran am plâns toți. Toți ne rugăm să nu-i vină ideea lui Xi Jinping să atace Taiwanul. Este o situație de criză și «boii noștri sunt tare mici» ”, a transmis Victor Ponta. 

