Victor Ponta despre poziția României în contextul crizei externe: „Boii noștri sunt tare mici”

Fostul premier Victor Ponta a declarat, în cadrul unei emisiuni transmise live de B1 TV, că lumea se confruntă cu o criză externă uriașă marcată de conflicte și tensiuni geopolitice. Acesta a vorbit și despre poziția României în fața marilor provocări globale.

Victor Ponta a făcut referire la războiul din Ucraina și la conflictul din Orientul Mijlociu și a subliniat că ne lipsesc claritatea și soluțiile. În opinia fostului premier, România se află într-o poziție vulnerabilă în contextul în care conflictele internaționale și incertitudinile escaladează.

„Avem o criză externă uriașă, nu știm ce facem cu Ucraina, ce facem cu Gaza și Irael. În Iran am plâns toți. Toți ne rugăm să nu-i vină ideea lui Xi Jinping să atace Taiwanul. Este o situație de criză și «boii noștri sunt tare mici» ”, a transmis Victor Ponta.

Știre în curs de actualizare

