Victorie în instanță pentru mega-fabrica de lână din România: Guvernul trebuie să reanalizeze ajutorul de stat

Proiectul celei mai mari fabrici de procesare a lânii din Europa, dezvoltat în România de compania Eco Partnersheep Insulation, a obținut o primă victorie în instanță, după ce ajutorul de stat promis inițial a fost retras de autorități, relatează profit.ro.

Investiția, autorizată încă din 2023 în comuna Făgețelu, județul Olt, vizează construcția unei unități de procesare a lânii și producerea de materiale fono și termoizolante, fiind prezentată drept cea mai mare de acest tip din Europa.

În același an, Ministerul Agriculturii anunța acordarea unui ajutor de stat de peste 182 milioane de lei, în baza schemei instituite prin HG 959/2022, finanțarea urmând să fie asigurată de Ministerul Economiei. Ulterior, au fost atribuite contracte importante pentru echipamente tehnologice și construcția fabricii, în valoare totală de aproape 30 de milioane de euro.

Situația s-a schimbat însă la începutul anului trecut, când Ministerul Economiei a decis retragerea finanțării, măsură aplicată și altor proiecte selectate inițial.

„În prezent, la fel ca și alți investitori, Eco Partnersheep Insulation se află în procedură de contencios administrativ cu Ministerul Economiei, solicitând repunerea în vigoare a acordului de finanțare. Dincolo de dimensiunea economică, demersul nostru vizează să conștientizeze Guvernul că respectarea angajamentelor asumate față de investitori, inclusiv cei români, nu este un act de bunăvoință, ci o obligație contractuală care trebuie îndeplinită cu bună-credință. Acest lucru ar contribui semnificativ la dezvoltarea economică a țării noastre”, a declarat atunci administratorul companiei, Cristian Mercioniu.

Decizie favorabilă în instanță: ce urmează pentru investiție

Potrivit celor mai recente informații, investitorii au reușit să convingă Curtea de Apel să anuleze deciziile prin care ajutorul de stat fusese retras.

“Noi am solicitat mai multe lucruri prin cererea adresată instanței, iar magistrații au anulat două documente importante, celelalte puncte ale cererii fiind o consecință a documentelor anulate. Dacă sentința rămâne neschimbată la instanța superioară în urma unui posibil viitor recurs, înseamnă că ne întoarcem la situația existentă înainte de anularea finanțării, adică ar trebui să primim banii. Dacă Ministerul Economiei va refuza să ne acorde finanțarea, Eco Partnersheep Insulation va cere instanței executarea instituției în limita sumei din contractul de finanțare”, a declarat pentru Profit.ro acționarul majoritar Cristian Mercioniu.

Investitorii caută alternative: discuții cu bănci și fonduri

Potrivit sursei citate, investitorii au reușit să convingă magistrații să anuleze deciziile prin care Ministerul Economiei le-a retras ajutorul de stat. „Noi am solicitat mai multe lucruri prin cererea adresată instanței, iar magistrații au anulat două documente importante, celelalte puncte ale cererii fiind o consecință a documentelor anulate. Dacă sentința rămâne neschimbată la instanța superioară în urma unui posibil viitor recurs, înseamnă că ne întoarcem la situația existentă înainte de anularea finanțării, adică ar trebui să primim banii. Dacă Ministerul Economiei va refuza să ne acorde finanțarea, Eco Partnersheep Insulation va cere instanței executarea instituției în limita sumei din contractul de finanțare„, a declarat acționarul majoritar al Eco Partnersheep Insulation, Cristian Mercioniu, pentru Profit.ro.

În paralel cu demersurile din instanță, antreprenorul a început să caute soluții alternative de finanțare pentru a continua proiectul.

“După anularea ajutorului de stat, am modificat planul de investiții și am început să căutăm finanțatori. În prezent, suntem în discuții foarte avansate cu mai mulți potențiali finanțatori, bănci și fonduri de investiții. Suntem optimiști și credem că vom obține finanțarea în cel mai scurt timp. După obținerea finanțării, în 12 luni fabrica devine operațională”, spune Mercioniu, pentru sursa citată.

Proiectul prevede dezvoltarea unei unități industriale de mari dimensiuni, cu o hală de producție de 12.500 mp și mai multe linii tehnologice dedicate procesării lânii.

Printre dotările planificate se numără trei linii de spălare a lânii brute, instalații pentru extragerea lanolinei, două linii de peletizare, sisteme automate de procesare și ambalare, dar și o stație de reciclare a apei. De asemenea, fabrica ar urma să producă energie proprie prin panouri fotovoltaice instalate pe întreaga suprafață a halei.

Dacă finanțarea va fi asigurată, investitorii estimează că unitatea ar putea deveni operațională într-un interval de aproximativ 12 luni.

