Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri

16 ian. 2026, 13:40, Actualitate
Salariu, subiect tabu la locul de muncă, nu va mai fi secret din iunie 2026, firmele vor fi obligate să spună clar cât oferă pentru fiecare poziție, încă din anunțul de angajare. Este schimbarea majoră care va intra în vigoare în iunie și va aduce modificări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Până acum pentru mulți candidați, salariul era ultimul lucru pe care îl aflau în procesul de angajare, de anul acesta, printr-o directivă europeană, lucrurile se schimbă, pentru cei care caută un loc de muncă, vestea este extrem de bună. La Cluj-Napoca unde competiția pentru locurile de muncă este mare, măsura este așteptată de cei mai mulți.

„Mi se pare o măsură ok, pentru că dacă vezi salariul sau intervalul, din prima, poți să îți dai seama dacă oferta este bună pentru tine sau nu.”

„O idee foarte bună, în primul rând pentru noi cei care ne angajăm, mai ales la primele posturi, cumva să înțelegi piața, să vezi cumva care sunt sumele de la bun început, cum te poți descurca”, spun oamenii.

Angajatorii, obligați să posteze salariile în anunțurile de angajare

Angajatorii vor fi obligați să pornească negocierile de la sume clare și să evite în anunțurile de angajare un anumit interval salarial.

„Atunci vom vedea discrepanța între angajații care sunt mai vechi, mai noi. Mă ajută să știu asta din start pentru că atunci voi știi dacă vreau să aplic pentru un job sau nu”, a mai spus cineva.

Cu alte cuvinte, patronii vor trebui să ofere salariaților, la cerere, informații legate de stabilirea salariilor, respectiv a nivelurilor medii pentru salariații care desfășoară aceeași muncă sau muncă de valoare egală.

„Cu toate acestea, nu se divulgă informații individuale, prin urmare poți să întrebi, dar nu vei afla suma exactă pe care o primește un coleg cu muncă de același fel ca tine”, Cristina Crăciunaș, expert legislația muncii, potrivit Kanal D.

Pentru angajatori, noile reguli vin cu alte provocări, unii vor fi nevoiți să modifice grilele salariale.

Experții spun că măsura va schimba și modul în care vor fi recrutați angajații.

„Se va economisi timp și vor putea aplica efectiv numai persoanele care vor fi interesate și care vor considera satisfăcător un salariu din acel interval.”, a mai spus Cristina Crăciunaș, expert legislația muncii, pentru sursa citată.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, transparența salarială ar trebui să ajute la combaterea discriminării la locul de muncă și să contribuie la eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

