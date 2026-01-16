Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie. Care sunt condițiile

În România, accesul la servicii medicale, inclusiv analize de laborator sau investigații paraclinice gratuite, este reglementat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se face în baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medic specialist. Acest mecanism face parte din sistemul public de sănătate și este destinat în principal persoanelor asigurate în sistem, dar există și posibilități pentru cei neasigurați în anumite condiții, comprim

Pentru a beneficia de analize gratuite, pacientul trebuie mai întâi să fie consultat de medicul de familie. Acesta evaluează starea de sănătate, riscul de boli și necesitatea unor investigații diagnostice și poate să elibereze un bilet de trimitere pentru analize medicale sau investigații imagistice, în funcție de situația clinică.

Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie

Analizele și investigațiile de laborator, dar și unele examene imagistice (cum ar fi ecografii sau radiografii), care sunt considerate necesare pentru depistarea, confirmarea sau monitorizarea unor afecțiuni, pot fi decontate de CNAS dacă sunt realizate într-o unitate medicală sau laborator aflat în contract cu casa de asigurări.

Există și situații în care persoanele neasigurate pot beneficia de anumite investigații sau analize gratuite de prevenție sau de evaluare pentru afecțiuni oncologice, dar acestea urmează un parcurs specific, de regulă implicând înscrierea la un medic de familie și efectuarea unei consultații preventive, după care, în funcție de evaluare, pot primi bilete de trimitere pentru investigații

Tipuri de analize care pot fi gratuite

Lista exactă a analizelor de laborator decontate cu bilet de trimitere este stabilită prin Normele Contractului-Cadru aprobat de CNAS și Ministerul Sănătății. În practică, pentru adulți asimptomatici între 18 și 39 de ani, medicul de familie poate recomanda anual analize uzuale de laborator cum ar fi:

hemoleucogramă completă

glicemie

colesterol total și LDL

creatinină și calculul ratei de filtrare glomerulară

probe de funcție hepatică (TGO, TGP) și alte teste preventive sau de screening specifice vârstei și riscurilor evaluate.

De asemenea, în funcție de particularitățile medicale ale pacientului și de evaluările medicului, pot fi incluse și teste suplimentare sau imagistică (de exemplu ecografii, mamografii, screening pentru boli oncologice etc.).

De regulă, pentru pacienții asigurați există posibilitatea de a efectua analize de prevenție o dată pe an cu trimitere de la medicul de familie, dacă nu s-au efectuat deja în anul respectiv. Pentru persoanele peste 40 de ani și cei cu afecțiuni cronice, sunt prevăzute consultații periodice gratuite și posibilitatea de a primi bilete de trimitere pentru analizele necesare în scop de monitorizare.

Este important de știut că, chiar dacă ai bilet de trimitere, analizele pot fi contingentate de fondurile pe care le are fiecare laborator sau clinică contractată cu CNAS, iar locurile pentru analize gratuite se ocupă uneori rapid în fiecare lună. Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie pentru analize este, de obicei, valabil o perioadă limitată, adesea în jur de 30 de zile, după care expiră și atunci trebuie să obții un bilet nou dacă analizele nu au fost efectuate în acest interval. Pentru investigații mai complexe (de exemplu RMN, CT sau alte tehnici imagistice speciale), biletul de trimitere trebuie, de obicei, să fie emis de un medic specialist, după consultarea pacientului și stabilirea unei diagnostice de suspiciune sau necesitate.

Analizele medicale gratuite cu trimitere de la medicul de familie sunt un drept al persoanelor asigurate și sunt decontate prin sistemul public de sănătate.