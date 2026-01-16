Prima pagină » Social » Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie. Care sunt condițiile

Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie. Care sunt condițiile

16 ian. 2026, 13:37, Social
Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie. Care sunt condițiile

În România, accesul la servicii medicale, inclusiv analize de laborator sau investigații paraclinice gratuite, este reglementat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și se face în baza unui bilet de trimitere eliberat de medicul de familie sau medic specialist. Acest mecanism face parte din sistemul public de sănătate și este destinat în principal persoanelor asigurate în sistem, dar există și posibilități pentru cei neasigurați în anumite condiții, comprim

Pentru a beneficia de analize gratuite, pacientul trebuie mai întâi să fie consultat de medicul de familie. Acesta evaluează starea de sănătate, riscul de boli și necesitatea unor investigații diagnostice și poate să elibereze un bilet de trimitere pentru analize medicale sau investigații imagistice, în funcție de situația clinică.

Analize gratuite cu trimitere de la medicul de familie

Analizele și investigațiile de laborator, dar și unele examene imagistice (cum ar fi ecografii sau radiografii), care sunt considerate necesare pentru depistarea, confirmarea sau monitorizarea unor afecțiuni, pot fi decontate de CNAS dacă sunt realizate într-o unitate medicală sau laborator aflat în contract cu casa de asigurări.

Există și situații în care persoanele neasigurate pot beneficia de anumite investigații sau analize gratuite de prevenție sau de evaluare pentru afecțiuni oncologice, dar acestea urmează un parcurs specific, de regulă implicând înscrierea la un medic de familie și efectuarea unei consultații preventive, după care, în funcție de evaluare, pot primi bilete de trimitere pentru investigații

Tipuri de analize care pot fi gratuite

Lista exactă a analizelor de laborator decontate cu bilet de trimitere este stabilită prin Normele Contractului-Cadru aprobat de CNAS și Ministerul Sănătății. În practică, pentru adulți asimptomatici între 18 și 39 de ani, medicul de familie poate recomanda anual analize uzuale de laborator cum ar fi:

  • hemoleucogramă completă
  • glicemie
  • colesterol total și LDL
  • creatinină și calculul ratei de filtrare glomerulară
  • probe de funcție hepatică (TGO, TGP) și alte teste preventive sau de screening specifice vârstei și riscurilor evaluate.

De asemenea, în funcție de particularitățile medicale ale pacientului și de evaluările medicului, pot fi incluse și teste suplimentare sau imagistică (de exemplu ecografii, mamografii, screening pentru boli oncologice etc.).

De regulă, pentru pacienții asigurați există posibilitatea de a efectua analize de prevenție o dată pe an cu trimitere de la medicul de familie, dacă nu s-au efectuat deja în anul respectiv. Pentru persoanele peste 40 de ani și cei cu afecțiuni cronice, sunt prevăzute consultații periodice gratuite și posibilitatea de a primi bilete de trimitere pentru analizele necesare în scop de monitorizare.

Este important de știut că, chiar dacă ai bilet de trimitere, analizele pot fi contingentate de fondurile pe care le are fiecare laborator sau clinică contractată cu CNAS, iar locurile pentru analize gratuite se ocupă uneori rapid în fiecare lună.

Biletul de trimitere eliberat de medicul de familie pentru analize este, de obicei, valabil o perioadă limitată, adesea în jur de 30 de zile, după care expiră și atunci trebuie să obții un bilet nou dacă analizele nu au fost efectuate în acest interval.

Pentru investigații mai complexe (de exemplu RMN, CT sau alte tehnici imagistice speciale), biletul de trimitere trebuie, de obicei, să fie emis de un medic specialist, după consultarea pacientului și stabilirea unei diagnostice de suspiciune sau necesitate.

Analizele medicale gratuite cu trimitere de la medicul de familie sunt un drept al persoanelor asigurate și sunt decontate prin sistemul public de sănătate.

Recomandarea autorului: Servicii medicale gratuite care pot fi accesate în 2026, potrivit CNAS

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
10:38
Meteorologii anunță ninsori și ger de până la -19 grade. ANM, noi informații pentru Gândul: „Tendința este ca temperaturile să devină negative în toate zonele țării”
FLASH NEWS 🚨 România fierbe. Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste din 2026. Mii de români furioși: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!”, “Jos Guvernul mafiot!”,“Să plece hoții, să vină patrioții”
20:00
🚨 România fierbe. Guvernul Bolojan, sub asediul celor mai mari proteste din 2026. Mii de români furioși: “Bolojan, nu uita, țara asta nu-i a ta!”, “Jos Guvernul mafiot!”,“Să plece hoții, să vină patrioții”
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
TRAGEDIE O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
14:48
O pensionară din Oradea luptă de 4 ani să obțină certificatul de deces al fiului său decedat în Canada, dar MAE i-a trimis actele greșite
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Când Europa era prea mică: Germania și miza otomană
ACTUALITATE Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
15:05
Bonele din Asia, din ce în mai prezente pe piața serviciilor din România. Care sunt avantajele pe care le oferă „dădacele filipineze”
HOROSCOP Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează
15:00
Horoscop 17 ianuarie 2026. Săgetătorii se retrag și meditează
ULTIMA ORĂ Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
14:39
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
CONTROVERSĂ Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
14:27
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
FLASH NEWS Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
14:22
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
CONTROVERSĂ CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
14:17
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe