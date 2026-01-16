Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România

Autoritățile din Lituania au acuzat serviciul de informații al armatei ruse GRU că a fost responsabil pentru o tentativă de incediu, în 2024, la o fabrică care furnizează scanere de unde radio armatei ucrainene. Șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost acuzați în legătură cu incidentul, iar grupul a încercat să comită atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă, potrivit Reuters.

Autoritățile lituaniene au transmis că Grupul care a coordonat atacul de la fabrica de scanere a încercat să comită atacuri similare cu incendii inclusiv în România. De asemenea, în martie 2025, procurorii lituanieni au acuzat serviciile militare de informații ale Rusiei că au coordonat incendierea unui magazin IKEA din Vilnius și au transmis că obiectivul ar fi putut fi vizat deoarece logo-ul companiei are aceleași culori ca drapelul Ucrainei. Cei șase cetățeni au fost arestați și riscă până la 15 ani de închisoare dacă vor fi condamnați.

„Infracţiunile au fost coordonate, iar ordinele au fost date executorilor de un grup de persoane care se află în Rusia şi care au legături cu GRU din Rusia. A existat cooperare cu oficiali din Republica Cehă, Polonia și România. Deoarece în timpul acestei anchete și în timpul cooperării, s-au obținut date conform cărora organizatorii și coordonatorii acestor acte criminale au organizat și comis acte criminale similare în alte țări ale UE”, a declarat adjunctul şefului poliţiei criminale din Lituania, Saulius Briginas.

Saulius Briginas a transmis că au avut loc atacuri și asupra depozitelor de hârtie și carton din România, instalațiilor de depozitare a deșeurilor și stațiilor de control al sondelor de petrol și gaze.

De asemenea, sabotorii ruși au vizat șantierele de construcții și alte depozite în Polonia și, spune Birginas, au fost plătiți cu până la 10.000 de euro pentru acțiunile lor.

Foto: www.prokuraturos.lt

