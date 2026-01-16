Prima pagină » Știri externe » Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces

16 ian. 2026, 14:27, Știri externe
Ashley St Clair, influencer și mama unuia dintre copiii lui Elon Musk, a dat în judecată compania de inteligență artificială a miliardarului și acuză că Grok, chatbotul de la xAI al miliardarului, a creat imagini sexuale false cu aceasta fără consimțământ, scrie Financial Times.

În procesul intentat de Ashley St Clair la tribunalul statului New York, aceasta a susținut că chatbotul Grok a creat inițial o imagine cu ea în bikini, generată sau modificată cu ajutorul inteligenței artificiale. St Clair susține că a făcut o cerere către xAI pentru a nu mai publica astfel de imagini, dar, cu toate acestea, după acest moment, „nenumărate conținuturi deepfake abuzive sexual, intime și degradante ale lui St. Clair [au fost] produse și distribuite public de Grok”.

St Clair este o influenceriță conservatoare cu aproximativ 1 milion de urmăritori pe X. După raportarea imaginilor către xAI, contului lui St Clair de pe platforma de socializare X i-au fost retrase bifa de verificare, abonamentul premium și posibilitatea de a monetiza postările sale, se arată în documentele depuse la tribunal.

Chatbotul lui Elon Musk a creat imagini cu tentă sexuală, fără acordul utilizatorilor

În ultima perioadă s-a iscat un întreg scandal în contextul în care chatbotul lui Elon Musk, Grok, a generat multe imagini false cu tentă sexuală cu femei și copii. În ultima săptămână, problema a dus la amenințări cu amenzi și interdicții în UE, Regatul Unit și Franța, precum și la anchete din partea procurorului general din California și a autorității de reglementare Ofcom din Marea Britanie. Din aceste considerente, Grok a fost interzis în Indonezia și Malaezia.

Miercuri, xAI a luat măsuri pentru a restricționa funcția de generare de imagini pe modelul său Grok AI, pentru a împiedica chatbotul să mai dezbrace utilizatorii.

xAI răspunde acuzațiilor cu un proces

De cealaltă parte, xAI a intentat joi un proces împotriva lui St Clair în Texas, susținând că a încălcat termenii și condițiile companiei prin intentarea procesului împotriva acesteia într-un tribunal din New York, în loc să se afle în Texas. La începutul acestei săptămâni, Musk a mai spus pe X că va solicita „custodia deplină” a fiului lor de un an, Romulus.

