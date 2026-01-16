Prima pagină » Știri externe » „Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda

Cristian Lisandru
16 ian. 2026, 13:43, Știri externe
Oficiali ruși și personalități pro-Kremlin au acuzat Occidentul de „militarizarea” Arcticii și au ridiculizat ceea ce au descris ca fiind incapacitatea Europei de a apăra Groenlanda, în timp ce președintele american Donald Trump și-a reiterat intenția de a prelua controlul asupra insulei arctice bogate în minerale, dar și poziționată strategic.

Donald Trump vrea Groenlanda, un teritoriu autonom aflat sub suveranitate daneză, și susține că este „vital” pentru sistemul său de apărare aeriană și antirachetă Golden Dome.

  • Casa Albă a transmis că, dacă SUA nu reușesc să preia controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională, „Rusia sau China” o vor face.
  • Pe fondul tensiunilor, Moscova și-a exprimat „îngrijorarea serioasă” și a acuzat Occidentul că „militarizează” insula, pe măsură ce personalul militar european a început să sosească în Groenlanda.
  • Ambasada Rusiei în Belgia, unde se află sediul NATO, notează The Moscow Times, a precizat că alianța folosește declarațiile lui Trump „exclusiv pentru a promova o agendă anti-rusă și anti-chineză”.

„NATO a început un proces de militarizare accelerată a Arcticii, sporindu-și prezența militară acolo sub pretextul fabricat al unei amenințări crescânde din partea Moscovei și Beijingului”, a transmis ambasada într-un comunicat difuzat în seara zilei de miercuri.

În comunicat s-a adăugat și că oficialii europeni discutau deja planuri de încercuire a insulei și de desfășurare a unei forțe colective de debarcare la scară largă, iar reprezentanții ambasadei consideră că aceștia invocă „amenințări mitice pe care ei înșiși le-au creat”.

Ambiția Washingtonului de a prelua controlul asupra Groenlandei a rămas neschimbată

Ambiția Washingtonului de a prelua controlul asupra Groenlandei a rămas neschimbată după ce miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit la Washington cu vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.

Franța, Suedia, Germania și Norvegia au anunțat că vor desfășura personal militar în Groenlanda, pe fondul creșterii tensiunilor.

„Se așteaptă ca soldații NATO să fie mai prezenți în Groenlanda începând de astăzi și în zilele următoare. Se așteaptă să existe mai multe zboruri și nave militare”, a declarat miercuri viceprim-ministrul Groenlandei, Mute Egede, adăugând că aceștia vor fi „în curs de antrenament”.

  • Ministerul german al Apărării a precizat că o misiune de recunoaștere la care participă mai mulți membri europeni ai NATO are ca scop explorarea opțiunilor pentru asigurarea securității „având în vedere amenințările rusești și chineze din Arctica”.
  • Ministerul rus de Externe a transmis că Moscova susține că Arctica ar trebui să rămână „o regiune a păcii, dialogului și cooperării egale”.

Zaharova: „Să se uite ce au spus despre Crimeea”

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a folosit declarațiile lui Trump pentru a batjocori UE, sugerând că aceasta ar trebui să reacționeze la acțiunile SUA privind Groenlanda așa cum a făcut-o la anexarea Crimeii de către Rusia în 2014 – pe care Occidentul nu o recunoaște.

„Să se uite ce au spus despre Crimeea”, a spus Zaharova într-un interviu acordat postului de radio de stat Sputnik Radio. „Ar fi foarte util pentru ei să se autoincendieze în privința Groenlandei”, a mai spus aceasta.

Zaharova a adăugat că oficialii UE ar trebui să se concentreze pe problemele europene în loc de problemele internaționale, referindu-se la comentariile blocului comunitar privind protestele antiguvernamentale din Iran.

„De ce să nu ne concentrăm toate eforturile, acum, asupra Groenlandei? Nu credeți că situația din Iran a devenit o «scuză convenabilă» pentru oficialii UE de a distrage atenția publicului de la faptul că le este luată o insulă — fără un referendum?”, a mai declarat Zaharova.

Maria Zaharova | Foto – Profimedia Images

Medvedev: „Groenlandezii ar putea organiza un referendum pentru aderarea la Rusia dacă Trump ar aștepta prea mult”

Fostul președinte rus și vicepreședinte al Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a invocat și el Crimeea, glumind  că groenlandezii ar putea organiza un referendum pentru aderarea la Rusia dacă Trump ar aștepta prea mult.

„Conform unor informații neverificate, ar putea avea loc un referendum neașteptat”, a scris Medvedev, glumind spunând că Groenlanda, cu o populație de 55.000 de locuitori, ar putea deveni „al 90-lea subiect federal al Rusiei”.

De asemenea, Medvedev a ridiculizat capacitatea Europei de a apăra Groenlanda, întrebând sarcastic: „Ce vor face?! … Să bombardeze SUA?”

„O să se ducă la fund și o să renunțe la Groenlanda. Și acesta ar fi un precedent european excelent”, a scris Medvedev pe X.

Dmitri Medvedev | Foto – Profimedia Images

„Având în vedere armata sa slabă, Danemarca nu poate apăra Groenlanda de Rusia”

Konstantin Malofeev, magnatul media pro-Kremlin, a susținut că doar Rusia ar putea „salva” Groenlanda de o preluare de către SUA, sugerând că aliații Danemarcei probabil nu vor reuși să ajute.

„Doar Rusia poate opri asta. Pentru a salva Groenlanda, Europa și o lume multipolară”, a spus el.

Konstantin Malofeev | Foto – Profimedia Images

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a reiterat punctele de vedere mai generale ale Moscovei, acuzând Groenlanda de sentimente antiruse.

„Danemarca a ales să abandoneze cooperarea internațională largă în Arctica în favoarea unei politici de confruntare față de Rusia”, a declarat Barbin, acuzând Danemarca de „duble standarde în politica sa externă”.

Vladimir Barbin | Foto – Profimedia Images

Analistul politic pro-Kremlin, Serghei Markov, a sugerat, de asemenea , că Danemarca primește „pedeapsa sorții” din cauza sentimentelor sale aparente anti-ruse.

„Insistența Danemarcei de a alimenta isteria rusofobă, a mințit în mod repetat că Groenlanda era amenințată de Rusia. Cum anume era amenințată – nici măcar nu au putut explica – dar au mințit despre amenințarea rusească în mod repetat”, a spus Markov.

„Acum, Trump vrea să ia Groenlanda de la Danemarca, invocând nevoia de a o proteja de o amenințare rusească. Și, având în vedere armata sa slabă, Danemarca nu poate apăra Groenlanda de Rusia. Așadar, SUA trebuie să ia Groenlanda. Nu-i așa că e pur și simplu corect? Pur și simplu izbitor de corect”, a adăugat el.

