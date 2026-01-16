Prima pagină » Știri externe » Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“

16 ian. 2026, 13:20
După arestările, protestele și evenimentele sângeroase care au zguduit, în ultimele zile, statul Minnesota, agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) anunță numeroase arestări și în Boston. Românul Ionut Andrei Stamatin se află și el pe listă.

Potrivit unei postări pe contul de X al ICE Boston, autoritățile americane anunță că individul a fost reținut pe data de 11 ianuarie și este acuzat de infracțiuni grave, inclusiv plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani și ademenirea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale.

„Pe 11 ianuarie, ICE Boston l-a arestat pe Ionut Andrei Stamatin, un cetățean străin cu antecedente penale din România. Acuzațiile penale aduse lui Stamatin includ infracțiunea de plată pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, infracțiunea de ademenire a unui minor sub 16 ani în scopuri sexuale și tentativă de comitere a unei infracțiuni.“, se arată în comunicatul de pe X.

Reprezentanții ICE au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Crește numărul de agenți ICE la Boston

În urmă cu câteva zile, jurnaliștii Axiox relatau că Primăria din Boston se pregătește, în secret, pentru o posibilă intensificare a activității Serviciului de Imigrare și Control Vamal. Orașul „se pregătește pentru neprevăzut”, potrivit primarului Michelle Wu. Ea a confirmat, săptămâna aceasta, la WBUR că discută scenarii de aplicare a legii cu conducerea poliției din Boston. Wu susține că poliția din Boston nu va divulga informații către ICE, o poziție pe care o consideră crucială pentru menținerea încrederii comunității.

Conform Axios, și directorul interimar al ICE, Todd Lyons, a anunțat planuri pentru o prezență mai mare în Boston, promițând mai mulți agenți în urma disputelor privind politicile de azil. Municipalitățile cu populații mari de imigranți, precum Chelsea, Everett, Lawrence, Revere și Lynn, ar putea fi, de asemenea, în vizor.

Manifestanții din Minneapolis au cerut alungarea tuturor ofițerilor ICE

În Minneapolis, ofițerii federali au sosit cu câteva săptămâni în urmă. Dar, de la împușcarea lui Renee Nicole Good, numărul lor a crescut, iar cetățenii se plâng că situația a ieșit de sub control. Agenții inundă trotuarele, claxonează și fluieră când sunt în apropiere. Merg din ușă în ușă, au spus locuitorii. Sunt văzuți în magazine și în parcări.

„Se simte ca o invazie”, a spus o femeie care a cerut să nu fie numită de teama represaliilor. „Mi se pare foarte asemănător cu o situație din Germania nazistă. Trebuie să se oprească, iar oamenii trebuie să știe ce se întâmplă.”

Ieri, președintele Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției după escaladarea protestelor din Minneapolis, declanșate împotriva Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE).

„Dacă politicienii corupți din Minnesota nu respectă legea și nu-i opresc pe agitatorii profesioniști și insurgenșii să atace patrioții de la I.C.E., care încearcă doar să-și facă treaba, voi institui Legea Insurecției”, a scris președintele pe platforma de socializare Truth Social.

