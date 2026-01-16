Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

Prima vânzare de petrol venezuelean aflat sub controlul Statelor Unite, evaluată la 500 de milioane de dolari, a fost atribuită gigantului de trading Vitol. Această tranzacție a generat numeroase controverse deoarece John Addison, membru important al companiei Vitol, a donat aproximativ 6 milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump, fiind astfel unul dintre cei mai generoși susținători ai președintelui din Houston, arată Financial Times.

Primul lot din petrolul Venezuelei merge către un donator al lui Donald Trump

Prima vânzare a petrolului venezuelean capturat de către Statele Unite a fost făcută către o companie al cărei trader principal de petrol a donat o sumă mare de bani în timpul campaniei de realegere a lui Donald Trump. John Addison, care a participat la întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american și magnații din industria petrolului, a donat în trecut 6 milioane de dolari către comitetele de acțiune politică, care au susținut realegerea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat. Cea mai mare parte din această sumă, 5 milioane de dolari, a fost redirecționată către MAGA Inc.

Industria petrolieră a fost o sursă importantă de donații pentru Trump, care a promis că va elimina reglementările dacă directorii îi vor susține campania în timpul unei întâlniri la proprietatea sa din Mar-a-Lago, în mai 2024.

Chevron, singura companie petrolieră care are o prezență stabilă în Venezuela, a cheltuit 9,2 milioane de dolari pe lobby și a donat 10 milioane de dolari pentru Trump în campania electorală din 2024.

Statele Unite au vândut petrol venezuelean în valoare de 500,000 dolari

Vitol, compania la care Addison este trader, a fost singura companie reprezentată de doi directori la această discuție. întâlnirea care a avut loc la Casa Albă. Addison i-a promis lui Trump la eveniment că Vitol va obține cel mai bun preț posibil pentru petrolul venezuelean pentru SUA, „astfel încât influența pe care o aveți asupra venezuelenilor să vă asigure că obțineți ceea ce doriți”.

Compania Vitol a obținut o tranzacție de 250 de milioane de dolari pentru țițeiul venezuelean. Trafigura, o altă casă de tranzacționare globală, a cumpărat, de asemenea, petrol venezuelean în valoare de 250 de milioane de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu tranzacțiile.

Donald Trump vine petrolul cu 30% mai scump decât o făcea Maduro

Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat joi că SUA au reușit să vândă petrol venezuelean la prețuri cu 30% mai mari decât cele atinse de guvernul condus de Maduro în urmă cu trei săptămâni. Sancțiunile impuse asupra Venezuelei a obligat-o pe aceasta să vândă petrolul la un preț redus, de obicei la rafinării mici din China.

Compania Trafigura a cheltuit 525.000 de dolari pentru lobby în SUA între anii 2024-2025. Un oficial al Departamentului Energiei a declarat că Vitol și Trafigura se numără printre cei mai mari comercianți de energie din lume și ambele au fost selectate deoarece erau „doritoare și capabile să finalizeze tranzacțiile inițiale rapid”.

Administrația lui Donald Trump a declarat că intenționează să controleze industria petrolieră a Venezuelei „pe termen nelimitat”, după capturarea lui Nicolas Maduro. În acest sens, SUA a instituit un enbargo naval asupra națiunii venezuelene. Până în prezent, marina americană a capturat șapte petroliere care transportau țiței.

