Prima pagină » Știri externe » Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

16 ian. 2026, 13:18, Știri externe
Statele Unite au vândut prima tranșă din petrolul Venezuelei către un apropiat al lui Donald Trump

Prima vânzare de petrol venezuelean aflat sub controlul Statelor Unite, evaluată la 500 de milioane de dolari, a fost atribuită gigantului de trading Vitol. Această tranzacție a generat numeroase controverse deoarece John Addison, membru important al companiei Vitol, a donat aproximativ 6 milioane de dolari pentru campania lui Donald Trump, fiind astfel unul dintre cei mai generoși susținători ai președintelui din Houston, arată Financial Times.

Primul lot din petrolul Venezuelei merge către un donator al lui Donald Trump

Prima vânzare a petrolului venezuelean capturat de către Statele Unite a fost făcută către o companie al cărei trader principal de petrol a donat o sumă mare de bani în timpul campaniei de realegere a lui Donald Trump. John Addison, care a participat la întâlnirea de la Casa Albă dintre președintele american și magnații din industria petrolului, a donat în trecut 6 milioane de dolari către comitetele de acțiune politică, care au susținut realegerea lui Donald Trump în cel de-al doilea mandat. Cea mai mare parte din această sumă, 5 milioane de dolari, a fost redirecționată către MAGA Inc.

Industria petrolieră a fost o sursă importantă de donații pentru Trump, care a promis că va elimina reglementările dacă directorii îi vor susține campania în timpul unei întâlniri la proprietatea sa din Mar-a-Lago, în mai 2024.

John Addison, trader principal la compania Vitol

Chevron, singura companie petrolieră care are o prezență stabilă în Venezuela, a cheltuit 9,2 milioane de dolari  pe lobby și a donat 10 milioane de dolari pentru Trump în campania electorală din 2024.

Statele Unite au vândut petrol venezuelean în valoare de 500,000 dolari

Vitol, compania la care Addison este trader, a fost singura companie reprezentată de doi directori la această discuție. întâlnirea care a avut loc la Casa Albă. Addison i-a promis lui Trump la eveniment că Vitol va obține cel mai bun preț posibil pentru petrolul venezuelean pentru SUA, „astfel încât influența pe care o aveți asupra venezuelenilor să vă asigure că obțineți ceea ce doriți”.

Compania Vitol a obținut o tranzacție de 250 de milioane de dolari pentru țițeiul venezuelean. Trafigura, o altă casă de tranzacționare globală, a cumpărat, de asemenea, petrol venezuelean în valoare de 250 de milioane de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu tranzacțiile.

Donald Trump vine petrolul cu 30% mai scump decât o făcea Maduro

Secretarul american pentru energie, Chris Wright, a declarat joi că SUA au reușit să vândă petrol venezuelean la prețuri cu 30% mai mari decât cele atinse de guvernul condus de Maduro în urmă cu trei săptămâni. Sancțiunile impuse asupra Venezuelei a obligat-o pe aceasta să vândă petrolul la un preț redus, de obicei la rafinării mici din China.

Compania Trafigura a cheltuit 525.000 de dolari pentru lobby în SUA între anii 2024-2025. Un oficial al Departamentului Energiei a declarat că Vitol și Trafigura se numără printre cei mai mari comercianți de energie din lume și ambele au fost selectate deoarece erau „doritoare și capabile să finalizeze tranzacțiile inițiale rapid”.

Administrația lui Donald Trump a declarat că intenționează să controleze industria petrolieră a Venezuelei „pe termen nelimitat”, după capturarea lui Nicolas Maduro. În acest sens, SUA a instituit un enbargo naval asupra națiunii venezuelene. Până în prezent, marina americană a capturat șapte petroliere care transportau țiței.

Recomandările autorului:

Criza iraniană, dezvăluiri The New York Times: De teamă că nu face față unui atac iranian, Netanyahu i-a cerut lui Trump să nu atace Teheranul

Venezuela nu este un El Dorado al petrolului. „Nici entuziasmul Washingtonului, nici preocupările Moscovei nu sunt confirmate de starea industriei petroliere venezuelene”

Machado i-a dăruit lui Trump premiul Nobel. În schimb, a primit o geantă cu cadouri, dar nicio promisiune de sprijin. Reacția Comitetului Nobel

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
14:27
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk dă în judecată xAI pentru imagini cu conținut sexual. Compania lui Musk răspunde acuzațiilor tot cu un proces
FLASH NEWS Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
14:22
Kremlinul consideră „pozitivă” dorința unor țări europene de a restabili dialogul cu Rusia. Ce lideri vor să reia relațiile cu Putin și cine se opune
REACȚIE „Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
13:43
„Doar Rusia poate opri asta”. Moscova ironizează Europa și Danemarca din cauza planurilor lui Trump privind Groenlanda
FLASH NEWS Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
13:35
Sabotori ruși descoperiți în Lituania. Ar fi avut și ținte în România
FLASH NEWS Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
13:20
Un român a fost arestat de agenții ICE la Boston. Ce acuzații îi aduc oficialii americani. Minneapolis devine o „zonă de război“
FLASH NEWS Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate
12:08
Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
Doliu în familia lui Mădălin Ionescu: 'A sfârșit discret, în somn.' Durere profundă, la doar o zi după ce fosta lui colegă, Nicoleta Drăgușin, a murit
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Prima vizită în service contează: ce beneficii ai dacă ajungi pentru prima dată
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Când Europa era prea mică: Germania și miza otomană
ULTIMA ORĂ Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
14:39
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
CONTROVERSĂ CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
14:17
CTP explorează „România nucleară”: „Lumea este împinsă înapoi în timpurile în care pământul era valoarea supremă”
ECONOMIE Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
13:51
Legumele din solarii, afectate de ger. Fermierii anticipează că prețurile vor exploda
MUNCĂ Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
13:40
Salariul nu va mai fi un subiect tabu la locul de muncă. Angajatorii, obligați să prezinte intervalele salariale în anunțuri
ACTUALITATE Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”
13:27
Proiect. Șoferii care nu-și plătesc amenzile pot rămâne fără permis până la achitarea tuturor „datoriilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe