Legenda Generației de Aur, Gică Popescu este aproape gata să finalizeze construcția unui mall cu o valoare estimată la 6.000.000 de euro, construit pe terenul fostelor fabrici de încălțăminte și tricotaje din Hunedoara. Proiectul ce-i poartă numele fostului internațional român este aproape de inaugurare, iar deschiderea oficială este programată luna viitoare.

Un nou centru comercial prinde viață în inima Hunedoarei, pe locul unor vechi fabrici comuniste. Fostul căpitan al Generației de Aur, Gică Popescu, aflat acum la conducerea clubului Farul Constanța, a investit apoape 6 milioane de euro în construirea mall-ului cu tehnologie de ultimul răcnet, scrie Prosport.ro.

Proiectul, numit GP Plaza este apoape finalizat și urmează să-și deschidă porțile în luna noiembrie. Pe pagina oficială de Facebook a centrului comercial au fost publicate imagini recente cu stadiul lucrărilor.

Popescu a mers pe șantierul fostei fabrici de încălțăminte și tricotaje pentru a vedea cum se descurcă muncitorii, chiar aproape de ziua lui de naștere – astăzi, fostul mare internațional român împlinește 58 de ani.

„Un nou capitol la Hunedoara. Un proiect dedicat comunității, în care am pus multă muncă, viziune și ambiție. Orașele din provincie se pot dezvolta doar cu astfel de inițiative pline de pasiune și seriozitate. Ne vedem în noiembrie, la deschiderea GP PLAZA”, a spus Gică Popescu, pe Facebook.

O investiție de amploare pentru Hunedoara privită cu scepticism din partea localnicilor

Mall-ul GP Plaza este construit pe un teren de 21.000 de metri pătrați, având o suprafață închiriabilă de 6.000 de metri pătrați, dispusă pe un singur nivel. Potrivit fostului internațional, proiectul va genera aproximativ 100 de locuri de muncă și ar putea deveni un punct comercial de referință în zonă.

Deși proiectul a fost primit cu entuziasm de mulți locuitori, o parte dintre hunedoreni au criticat inițiativa, invocând dificultățile economice ale regiunii și lipsa transparenței în procesul de recrutare.

„Cine va face cumpărături acolo? Pensionarii comunismului? Tinerii n-au locuri de muncă!”, a comentat un localnic pe pagina de Facebook GP Plaza.

„Se deschide, dar dacă vrei să îți depui un CV nu știe nimeni nimic, doar că locurile sunt toate ocupate”, a scris un alt utilizator.

Unii locuitori au sugerat chiar ca mall-ul să includă produse autohtone: „Ar fi frumos să facă un centru doar cu produse românești”, în timp ce alții au ironizat proiectul: „La ce putere de cumpărare e, o să fie declarat muzeu într-o lună-două, o să aibă lumea unde se plimba duminică”.