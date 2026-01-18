Prima pagină » Actualitate » (Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială

(Video) Munții de zăpadă dintre blocurile din Kamceatka au fost transformați de copiii ruși în derdeluș. Imagini care par create de inteligența artificială

Rene Pârșan
18 ian. 2026, 15:37, Actualitate

Iarna din Rusia poate părea apocaliptică pentru noi, dar nu și pentru locuitorii acestui cartier dintr-un oraș îngropat în nămeți. Din imagini se vede că, fie și pe vremuri de calamitate și război, prichindeii ruși și-a făcut derdeluș pe muntele de zăpadă dintre blocuri. Vârful pârtiei pare să ajungă cel puțin la etajele 6-7. Știrile cu morți în înghețați sau uciși pe front nu le strică cu nimic distracția picilor.

După ninsorile uriașe care au ridicat zăpada până spre vârful blocurilor, copiii au găsit rapid o modalitate de a transforma haosul în joacă. Munții de zăpadă adunați lângă clădiri au devenit derdelușuri improvizate, iar micuții temerari se dau nestingheriți, de parcă ar fi pe o pârtie amenajată, nu în mijlocul orașului.

Imaginile sunt deopotrivă uimitoare și amuzante, arătând contrastele extreme ale iernii rusești: de la blocaje și pericol, la joacă și voie bună. O dovadă clară că, indiferent de cât de dură este iarna, copiii găsesc mereu distracție acolo unde adulții văd doar probleme, comentează internauții.

