Un incendiu puternic cu degajări mari de fum a izbucnit marți dimineață la o hală din Buftea, pe strada Tamași. Pompierii intervin cu 12 autospeciale.

Un incendiu de proporții a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 06:30, în localitatea Buftea, județul Ilfov. Potrivit martorilor, flăcările au cuprins o hală situată pe strada Tamași, în apropiere de magazinul de electronice Rombiz.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare în localitatea Buftea, suprafața afectată aproximativ 700 mp. Se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare. Nu sunt persoane rănite”, a transmis ISU București-Ilfov.

La fața locului acționează 12 autospeciale de stingere.

Potrivit primelor date, construcția cuprinsă de flăcări este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitare mase plastice.

La acest moment a fost realizat un dispozitiv de protecție și se acționează pentru decopertare invelitoare acoperiș.

Din fericire, incendiul a fost localizat și nu s-a extins la vecinătăți.