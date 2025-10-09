Mașina lui Nicholas Alexandru Iordache, sportiv SCM Craiova și antrenor de fitness, a fost incendiată intenționat. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, flăcările au cuprins autoturismul în mai puțin de 30 de secunde.

„În dimineața zilei de 09 octombrie a.c., ora 04:00, polițiștii Secţiei 3 Poliţie Craiova au fost sesizați prin apel 112, de către o tânără de 27 ani, cu privire la faptul că pe strada Horia intersecție cu strada Nanterre, un autoturism a luat foc.

La fata locului s-au deplasat polițiștii, stabilind faptul că aspectele sesizate se confirmă, incendiul manifestându-se la un autoturism ce apaţine unui tânăr de 26 de ani din Craiova, parcat pe strada Horia, intersecție cu strada Nantere”, spun polițiștii.

Incendiul a fost lichidat de pompieri din cadrul ISU Dolj. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime omenești, însă autoturismul în cauza a ars în totalitate. Prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit ulterior.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpa, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt, urmând să fie luate măsurile legale care se impun.

