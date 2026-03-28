Video. Nu ați mai văzut așa ceva. Un cetățean din Bistrița remorchează un copac de 16 metri cu mașina, prin localitate

Imagini incredibile în Bistrița. Un localnic târăște pe șosea un copac imens remorcat de autoturism în drum spre casă, probabil. Copacul după cum se vede din imagini a fost tăiat, nu doborât de vânt. Filmarea a fost făcută chiar de primarul din Bistrița, Gabriel Lazany, în zorii zilei, sâmbătă, la ora 5.30. Actul de o inconștiență vecină imbecilitatea, putea provoca chiar o nenorocire, nu numai daune carosabilului, gardurilor sau stâlpilor de electricitate. Din fericire, datorită orei matinale și week-end-ului drumul era pustiu, fără mașini sau trecători pe trotuare.

Filmarea primarului a fost făcută pe mai multe sute de metri. Gabriel Lazany a reușit într-un final să-l depășească și să-l oprească pe inconștientul contribuabil, care pare să nu-și fi dat seama ce făcuse…Nu este clar dacă imensul copac era de furat.

Gabriel Lazany a postat sâmbătă, imaginile cu un cometariu.

”Fără cuvinte! La ora 5:30 dimineaţa, în timp ce mă întorceam acasă din Parcul Municipal, pe Valea Ghinzii am fost martor la o scenă care sfidează orice urmă de responsabilitate: o maşină care târa pe drumul public un trunchi de copac lung de 16 metri”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul din Bistriţa, distribuind imagini cu incidentul.

”Dacă acolo era un copil? Dacă era cineva în drum spre serviciu? Nu există scuze şi toleranţă pentru astfel de gesturi! Bistriţa nu e un loc unde fiecare face ce vrea, punând în pericol viaţa celorlalţi”, a mai transmis primarul.