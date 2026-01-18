VIDEO. Pe pârtie, ca la mall. Turiști se plimbă pe pârtiile de ski ca pe podiumul de modă, punând vieți în pericol. Ce apel face Jandarmeria

Doi turiști de duminică au fost cu greu recuperați de jandarmii montani de pe pârtia de schi Postăvarul. Din imagini se poate remarca cu ușurință un cuplu înțolit impecabil de mall care-și târâie cu greu picioarele în zăpada până la genunchi pe traseul schiorilor. Faptul că echipamentul lor de Cișmigiu este unul care poate face diferența dintre viață și moarte în cazuri extreme, cei doi papugii pun în pericol și schiorii și consumă timpul și energia salvamontiștilor, care poate au și altceva de făcut decât să târască doi gratargii în siguranță.

Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol. Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre, avertizează pentru a mia oară Jandarmeria și salvamontiștii.