Salvamont Argeş avertizează: „Risc de avalanşă în Munţii Făgăraş. Evitaţi traseele alpine”

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 11:48, Actualitate

La munte, ninge ca în poveşti, iar stratul nou de zăpadă care s-a aşternut a atins o dimensiune considerabilă. Salvamontiştii îi avertizează pe turişti că există risc de avalanşă, pe lângă alte pericole. 

În Munţii Făgăraş, stratul nou de zăpadă atinge 25 cm, iar riscul de avalanşă este de  gradul 4, spune reprezentantul Salvamont Argeş, Cornel Voicu.

„La peste 1.500 m altitudine, în Munţii Făgăraş s-a depus un nou strat de zăpadă, de aproximativ 25 cm. Evitaţi traseele alpine şi zonele expuse avalanşelor! Riscul de avalanşă rămâne în continuare gradul 4”, spune Cornel Voicu.

