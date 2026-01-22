VIDEO | Pe vremuri de restriște, un locatar canadian cumpătat și-a transformat casa în iglu pe timpul vacanței

Proprietarul unei clădiri de apartamente din Trois-Rivières, Quebec, Canada, s-a declarat stupefiat că una dintre locuințele sale era îngropată într-un strat gros de gheață, după ce țevile de apă au cedat din cauza frigului extrem.

Jacques Nault a crezut că a pășit într-un castel de gheață de coșmar atunci când a deschis ușa unuia dintre apartamentele sale din Trois-Rivières, la începutul acestei luni. Pereții, tavanul, mobilierul și chiar electrocasnicele erau acoperite de un strat gros de gheață; peste tot se aflau sculpturi abstracte, iar podeaua era acoperită cu aproximativ 30 de centimetri de gheață, potrivit CTV News, preluat de A3CNN.

Proprietarul apartamentului le-a declarat jurnaliștilor locali că acest „castel de gheață” a fost rezultatul spiritului de economisire al unuia dintre chiriașii săi. Dorind să economisească câțiva dolari la factura de încălzire, acesta a provocat pagube de zeci de mii de dolari, pur și simplu oprind încălzirea din apartament înainte de a pleca în vacanță. Temperaturile negative au făcut ca țevile de apă să se spargă și să acopere totul cu gheață.

„Totul este scump. Costul vieții crește din ce în ce mai mult”, a spus Nault. „Oamenii vor să economisească bani. Pentru ei, încălzirea nu pare să conteze prea mult. Dacă nu sunt acasă, își spun: «Hai să reducem costurile cu electricitatea». Nu cred că acesta este un mod bun de a economisi bani”. „Este apă în tavan, în pereți, peste tot. Va apărea mucegaiul”, a adăugat Jacques Nault. „Vom demonta, vom usca și vom reconstrui, în funcție de ceea ce este acoperit de asigurare”.

Fostul chiriaș a fost evacuat oficial din apartament, însă nu este clar dacă proprietarul va iniția vreo acțiune legală împotriva acestuia, pentru a recupera o parte din costurile renovării.