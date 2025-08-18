Prima pagină » Actualitate » VIDEO | Petrolul e gata să anunțe cel de-al 8-lea TRANSFER! A jucat în preliminariile Conference League și a fost în tribune la meciul cu Hermannstadt

18 aug. 2025, 11:40, Actualitate
Petrolul Ploiești se pregătește să anunțe cel de-al 8-lea transfer al verii. „Lupii galbeni” își vor întări linia de mijloc cu un nume interesant – Danel Dongmo, mijlocaș de 24 de ani, originar din Camerun, dar format în Franța, la Troyes.

Dongmo vine la Petrolul de la Vardar Skopje, echipă din prima ligă a Macedoniei, unde a evoluat în ultimele două sezoane.

Dongmo are experiență europeană

Vara aceasta, mijlocașul african a bifat câteva minute în preliminariile Conference League, de unde formația sa a fost eliminată de Lausanne. Camerunezul a fost titular și în ultima etapă de campionat, în victoria cu 2-1 contra celor de la Tikvesh. La finalul acest joc, și-a luat la revedere de la suporteri și coechipieri, venind în România, unde a asistat din tribunele cochetei arene „Ilie Oană” la remiza dintre Petrolul și Hermanstadt, scor 1-1.

Trebuie spus că o clauză stipulată în contractul cu Vardar, care îi permitea să plece în cazul unei oferte salariale mai bune, a făcut posibil transferul. Dongmo mai trebuie doar să își pună semnătura pe contractul cu Petrolul.

Mijlocaș de picior stâng, născut la Douala, Dongmo are o selecție și la naționala U23 a Camerunului. El vine să acopere golul lăsat de Tidiane Keita, transferat recent de Petrolul la CFR Cluj. Inițial, ploieștenii au încercat să-l aducă pe Ovidiu Perianu, însă fostul fotbalist de la FCSB a ales să meargă la CFR.

Pentru că nu deține pașaport francez, Dongmo va fi trecut ca jucător extracomunitar, iar Petrolul va trebui să rezolve actele necesare înainte ca acesta să poată debuta. Cel mai probabil, noua achiziție nu va fi disponibilă pentru duelul cu Universitatea Craiova, din etapa a 7-a.

Campanie intensă de transferuri

Dongmo este al 8-lea jucător adus de Petrolul în această vară. Lista transferurilor îi mai cuprinde pe Prce (Kazahstan), Krell (Unirea Slobozia), Chică Roșă (Botoșani), Doumtsios (Den Haag), Miguel Constantinescu (FCU Craiova), Guilherme Soares (Poli Iași) și Doukansy (Nimes).

La capitolul plecări, „găzarii” s-au despărțit de Mihnea Rădulescu (U Craiova), Mario Bratu (Corvinul), Huja (Pogon), Keita (CFR Cluj), Irobiso, Demirel și Bempah, ultimii trei, rămași liberi de contract.

Portarul Mihai Eșanu are acordul clubului săi caute echipă.

Antrenorul Liviu Ciobotariu a anunțat că mai dorește să aducă la echipă cel puțin un jucător de bandă, până la încheierea perioadei de transferuri.

În altă ordine de idei, Petrolul a reușit să prelungească înțelegerile cu trei fotbaliști importanți din lot: Gicu Grozav, Tomi Jyry și Kilian Ludewig, toți semnând angajamente valabile până în vara anului viitor.

