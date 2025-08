UTA Arad a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia ploieşteană Petrolul Ploieşti, în etapa a patra din Superligă.

Petrolul a bifat a doua înfrângere stagională n 4 meciuri, avnd acum doar 4 puncte.

Petrolul Ploiești, în criză după 1-2 acasă? „Am fost naivi în multe momente ale jocului”

„Sunt dezamăgit pentru că puteam mult mai mult în seara asta. Puteam mult mai mult și n-am fost atenți la anumite momente ale jocului și ne-a costat.

Trebuie să recunosc că am fost naivi în multe momente ale jocului. De ce spun că nu aveam voie să-l pierdem? Pentru că am condus cu 1-0, am controlat jocul, am avut o posesie bună.

Trebuie să ridicăm capul din pământ. Este al patrulea joc. Este început de campionat. Eu am încredere în jucători.

Trebuie să muncim mult mai mult și în special pe ceea ce înseamnă faza defensivă și la centrările din lateral. Acolo avem multe probleme”, a declarat Ciobotariu la Prima Sport.

Mihalcea: „Trăiesc intens meciurile”

„A fost un meci greu. Nu am început foarte bine partida, am pierdut multe dueluri ofensive în prima jumătate. Ei au marcat dintr-o execuție pe care noi o pregătiserăm, ceea ce ne-a frustrat puțin.

Totuși, am revenit în joc, iar în repriza a doua am încercat să fim mai solizi defensiv și să plecăm pe contraatac, ceea ce a dus la golul al doilea și la alte ocazii importante.

E o victorie bună. Petrolul a avut o posesie net superioară, dar am știut cum să echilibrăm jocul pe final și ne bucurăm pentru cele trei puncte. Jucătorii pot mult mai mult, au încrederea mea totală și trebuie să livreze mai mult. Dar creștem de la meci la meci, adunăm puncte în acest start de campionat, iar asta e cel mai important.

Așteptăm să revină și ceilalți băieți, să întregim lotul, să avem prospețime mai mare. Trăiesc intens meciurile, nu pot să mă dezobișnuiesc de asta. Poate că par exagerat uneori, dar sunt trăiri sincere, așa îmi eliberez energia acumulată”, a spus Adrian Mihalcea, la finalul partidei de la Ploiești.

Care au fost cele două distribuții?

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Prce, D. Radu (Doukansy 72) – Jyry (Hanca 85), T. Keita (V. Gheorghe 85), Boţogan (B. Marian 72) – Ludewig (Chică-Roşă 68), Doumtsios, Grozav. Antrenor: Liviu Ciobotariu

UTA ARAD: D. Iliev – Tutu, Pospelov, Poulolo, Padula – Ov. Popescu (Hrezdac 74), Van Durmen – Costache, Alin Roman (Benga 81), Tzionis (Zsori 69) – Hakim Abdallah. Antrenor: Adrian Mihalcea

Dinamo – FCSB, derby în Superliga. Elias Charalambous, despre pasa proastă a echipei sale: „Căutând scuze și vorbind la nesfârșit nu schimbă situația”