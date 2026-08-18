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Noi obligații pentru viitorii prosumatori. Ce spune Ilie Bolojan despre propunerea Guvernului

Elena Popescu
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Viitorii prosumatori ar putea avea noi obligații potrivit unei propuneri a Guvernului. Mai exact, aceștia vor fi obligați, dacă vor racordarea la rețea, să achiziționeze baterii de stocare pentru a reduce fluctuațiile și suprasolicitările din rețaua națională. 

Însă, pentru a veni în sprijinul lor, guvernanții pregătesc și un buget de 400 de milioane de lei, exclusiv pentru finanțarea sistemelor de stocare.

Așa cum prevede noua lege adoptată în luna iulie, prosumatorul va avea, ca și până acum, dreptul de a stoca și vinde energia electrică produsă sau stocată, dar măsura introduce posibilitatea de a compensa cantitativ sau, după caz, de a regulariza financiar excedentul de energie electrică produs și livrat la un loc de producere și consum cu energia electrică consumată din rețea la alte locuri de consum sau locuri de producere și consum pe care le deține.

Ce spune Ilie Bolojan

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare înseamnă, practic, îmbolnăvirea sistemului şi a propus obligaţia ca toţi prosumatorii care vor să-şi lege panourile fotovoltaice să poată să o facă dacă au instalaţie de stocare.

”O bună parte din energia pe care noi o folosim provine din surse de tip fotovoltaic sau eolian, atât din instalaţiile de tip industrial cât şi din cele de tip casnic, din numărul mare de prosumatori. În jur de 350.000 de prosumatori, din care o treime au instalaţii de stocare. Problema pe care o avem este că atunci când volumul energiei regenerabile deja devine relevant, 10-20% din producţie, el înseamnă că impune o volatilitate puternică în sistem.

Şi atunci, la prânz avem o supraproducţie, ceea ce ne creează probleme de preluare a energiei pe de o parte, de distribuire a acestei energii la preţuri foarte mici sau uneori chiar în pierdere, în timp ce acumulăm nişte deficite importante de producţie seara şi suntem puşi în situaţia să importăm sau să introducem alte capacităţi în bandă, în producţie, dar care o fac la preţuri mult mai mari. Şi s-a ajuns într-o situaţie în care, pentru că n-au fost reglementări care să susţină stocarea, avem aceste dezechilibre majore”, a precizat premierul interimar, la Timişoara.

”Orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare, înseamnă, practic, îmbolnăvirea sistemului”

Ilie Bolojan a arătat că ceea ce a propus a fost ca, pe de o parte, să susţină o reglementare care să oblige toţi prosumatorii care vor să-şi lege panourile fotovoltaice de acum înainte.

”Orice dezvoltare a fotovoltaicului fără capacităţi de stocare, înseamnă, practic, îmbolnăvirea sistemului, pentru că el a fost gândit ca un mecanism de producţie în bandă şi dacă nu venim cu stocare, ne creăm probleme. Deci asta înseamnă un lucru care se referă la viitor, nu la cei care sunt astăzi”, a subliniat Bolojan.

Premierul interimar a mai declarat că o estimare a curbei de consum pe care o au prosumatorii permite firmelor care furnizează energia să-şi calculeze mult mai bine energia pe care o cumpără, cea pe care o vând, în aşa fel încât, la final, costurile să fie mult mai mici.

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