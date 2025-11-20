Prima pagină » Actualitate » Vin mai scump pe mesele de sărbători. Cât costă în magazinele de specialitate

Vin mai scump pe mesele de sărbători. Cât costă în magazinele de specialitate

20 nov. 2025, 19:11, Actualitate

Bem vin mai scump și, desigur, asta se va vedea și la Tărgurile de Crăciun, unde o cană cu băutură fierbinte va fi mult mai scumpă ca anul trecut. Producătorii spun însă că nu va fi o creștere mai mare de 12 procente, aste pentru că trebuie să facă față și crizei, spun ei, dar și capriciilor vremii. Cei din Dobrogea se plâng că frigul din primăvară le-a scăzut dramatic cantitatea de struguri culeasă.

Alb, roze, roșu, liniștit sau spumant, vinul este nelipsit de pe mesele de sărbătoare. Anul acesta va costa însă mai mult. Anul 2024 a fost un an cu producții slabe în viticultură, în toată țara. 2025 ar fi un an normal”.

În magazinele de specialitate, o sticlă de vin costă între 30 și 60 de lei, unele de colecție pot costa și câteva sute de lei. În trending sunt vinurile albe, care au știgat teren în fața roze-urilor.

În una dintre cele mai mari podgorii din Dobrogea, înghețul din primăvară a scăzut drastic producția de struguri. În sudul țării, unde a plouat mai puțin, strugurii au fost mai mici, dar mai dulci. Mai ales de sărbătorile de iarnă, se caută băuturi de tip frizante. Prețurile pornesc de la 27 de lei și ajung la 200 de lei în magazine. Însă în localuri, un vin spumant poate să ajungă și la câteva sute de euro, potrivit Observator.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie

