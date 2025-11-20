Prima pagină » Actualitate » Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prima mare sărbătoare din POSTUL Crăciunului. Când va fi dezlegare la pește, până pe 24 decembrie

20 nov. 2025, 15:52, Actualitate
Intrarea Maicii Domnului în Biserică, pe 21 noiembrie

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, din 21 noiembrie, este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului și una dintre cele mai vechi tradiții creștine dedicate Fecioarei Maria. Ziua este marcată de credincioși prin rugăciune, mers la biserică și dezlegare la pește, fiind astfel un moment de bucurie în timpul postului.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare cu rădăcini adânci în tradiția creștină, fiind cunoscută și sub numele de Vovidenia sau Ovedenia.

Potrivit tradiției, Sfinții Ioachim și Ana și-au ținut promisiunea făcută lui Dumnezeu și au dus-o pe Maria, la doar trei ani, la Templul din Ierusalim, încredințând-o slujirii divine.

Această zi amintește despre consacrarea Fecioarei Maria lui Dumnezeu încă din copilărie și despre pregătirea ei pentru a deveni Născătoare de Dumnezeu.

Sărbătoarea este privită ca o sărbătoare a luminii, a curățeniei sufletești și a începutului unei vieți dedicate credinței, notează Antena 3.

Prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului

Pe 21 noiembrie, credincioșii se bucură de prima dezlegare la pește din Postul Crăciunului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an.

Astfel, în multe familii se obișnuiește ca masa să includă mâncăruri pe bază de pește, simbol al binecuvântării și al bucuriei duhovnicești.

De asemenea, marchează un moment de luminare și de ușurare a postului, fiind considerată o zi de sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului.

Alte tradiții, pe 21 noiembrie

De asemenea, ziua Intrării în Biserică a Maicii Domnului este însoțită de numeroase tradiții populare, una dintre ele fiind aprinderea luminilor în casă sau în curte, ca simbol al luminii care intră în lume prin Maica Domnului.

În unele zone ale țării, oamenii cred că în această zi se deschid cerurile, iar rugăciunile sunt mai ușor ascultate.

Totodată, se spune că este bine ca gospodarii să dea de pomană alimente sau lumânări, pentru a aduce pace și spor în familie.

Pentru copii, această zi este uneori numită și sărbătoarea vederii, existând credința că cei mici pot primi darul unei înțelegeri mai profunde a lumii.

