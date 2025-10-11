Vine IARNA! Anunțul a fost făcut de ANM în urmă cu puțin timp. Unde va ninge și cât de tare vor scădea temperaturile

Țara noastră se pregătește pentru un weekend dominat de vânt puternic și viscol la munte, urmat de o răcire accentuată începând de marți, cu temperaturi mai mici decât cele normale și posibilități de îngheț și brumă în nord și est. În acest context, ANM a emis un cod galben de vânt intens, care intră în vigoare din această dimineață și vizează zonele joase din Moldova, Dobrogea și vestul Olteniei, unde rafalele vor ajunge până la 70 km/h, iar la altitudini mari vântul va depăși 140 km/h, viscolind ninsorile.

De marți, un val de aer polar va aduce temperaturi deosebit de scăzute în toată țara. În zonele de relief redus se vor atinge rafale de 50–70 km/h, iar în Munții Carpați Meridionali rafalele vor fi între 70–90 km/h, cu valori mai mari pe creste.

„În zona Țarcu avem rafale de peste 140 km/h la această oră și s-a impus emiterea unui cod roșu până la ora 12:00 privind aceste rafale de peste 140 km/h — acolo mai și ninge, este viscol. Este iarnă autentică și vorbim de rafale foarte mari ce depășesc, spuneam, 140 km/h … treptat vântul va mai diminua intensitate”, a explicat meteorologul Mihai Buștiu la Digi 24.

Codul galben se menține până la ora 23:00 pentru zona Carpaților Meridionali, iar după acest interval, vântul va slăbi treptat, deși senzația de frig se va accentua datorită rafalelor puternice.

Pe alocuri se vor semnala ploi izolate în nord, centru și est, dar cantitățile vor fi mici. În zonele montane la peste 1.700–1.800 m, se vor semnala ninsori viscolite.

Ziua de duminică vine cu o ameliorare a vremii, adică mai puține ploi și temperaturi mai plăcute pentru mijlocul toamnei. Maximele vor fi între 13–14°C în nord și 21–22°C în sud, inclusiv în Capitală.

„În Capitală, după ploaia de dimineață, ne așteptăm ca undeva după prânz să iasă soarele și temperaturile să crească din nou la 20–21 grade Celsius … ziua de duminică o va aduce o vreme frumoasă în Capitală, cu 21 de grade la amiază … săptămâna viitoare vom vedea, avem noi schimbări.”, a mai spus Mihai Buștiu.

Însă, începând de luni, vremea se schimbă radical: o masă de aer polar va coborî peste Europa Central-Estică și temperaturile vor scădea semnificativ.

În nord vor fi 10–11°C, iar marți răcirea se va extinde la nivel național. Între marți și vineri, maximele vor oscila între 9 și 16°C, iar nopțile vor fi cu temperaturi negative, mai ales în nord și est.

În estul Transilvaniei, minimele ar putea ajunge la –4, –5°C, iar în București vor fi 3–4°C. Meteorologii avertizează că miercuri și joi dimineață pot apărea înghețuri și brumă în nordul țării.

„De marți încolo intrăm cu temperaturi destul de coborâte, episod de vreme rece care va ține până undeva vinerea viitoare, cel puțin cu datele pe care le avem în momentul de față”, a afirmat meteorologul ANM.

Săptămâna viitoare va aduce puține precipitații, doar ploi izolate în centrul, estul și sud-estul țării, mai ales la începutul săptămânii.

De joi, vremea se va ameliora treptat, iar ploile vor fi tot mai rare. Deși regimul pluviometric se va apropia de normalul lunii octombrie, termic vremea va fi sub mediile multianuale.