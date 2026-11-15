România riscă să depindă mai mult de importurile de energie. Avertismentul unui fost ministru al Energiei: „Tot timpul, într-o criză, cineva va încerca să speculeze, să câştige mai mult”

Virgil Popescu, fost ministru al Energiei și europarlamentar liberal, avertizează că un sistem centralizat de achiziție a energiei, fără măsuri împotriva speculei, ar putea duce la creșterea importurilor și a prețurilor. Acesta susține că traderii (specialiștii în tranzacționarea energiei) ar putea profita de această situație și cere Guvernului Niculescu să limiteze câștigurile excesive.

Virgil Popescu avertizează că un sistem centralizat de achiziție a energiei ar putea crea un deficit dacă producția disponibilă nu acoperă consumul. În acest scenariu, fostul ministru al Energiei estimează că importurile ar putea crește semnificativ.

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„Ştiu că în România se discută de un sistem centralizat de energie, dar aş vrea să profit şi să trag un semnal de alarmă. Ok, acest sistem a fost făcut în 2022, dar dacă nu este suficientă energie pe piaţă şi o scot într-un sistem centralizat, toată energia disponibilă, care nu o să-mi ajungă pentru toată lumea, înseamnă că o să creez imediat o lipsă de energie, înseamnă că importurile vor creşte foarte mult”, a arătat Virgil Popescu, duminică, într-o postare pe Facebook.

„Tot timpul, într-o criză, cineva va încerca să speculeze, să câştige mai mult”

Acesta a susținut că majorarea importurilor ar putea duce la scumpirea energiei electrice. În opinia sa, traderii care aduc energie din străinătate ar putea profita de această situație. Fostul ministru cere măsuri pentru limitarea câștigurilor excesive și prevenirea speculei în cazul unui deficit pe piața internă.

„Ce înseamnă că importurile vor crește foarte mult? Înseamnă că va crește prețul foarte mult. Cine are de câștigat din acest sistem? Cei care aduc energie din import, adică traderii.

Ce ar trebui să fac ca să mă uit la ei, să nu câștige foarte mult, să speculeze această zonă? Să le tai profiturile excepționale.

Deci, aș vrea să le atrag ușor atenția colegilor mei din Guvern și să le spun: da, un sistem de achiziție centralizată poate fi bun, dar nu lăsat așa, la liber. Pentru că tot timpul, într-o criză, cineva va încerca să speculeze, să câștige mai mult. Trebuie închise portițele”, a mai notat fostul ministru al Energiei pe Facebook.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ, Facebook