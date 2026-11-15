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CET Vest a repornit și a fost conectată la Sistemul Energetic Național, la șase luni după incendiile din primăvară

CET Vest a repornit și a fost conectată la Sistemul Energetic Național, la șase luni după incendiile din primăvară
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Centrala Electrică de Termoficare (CET) București Vest a fost repusă în funcțiune duminică „în deplină siguranță” și a fost conectată „cu succes” la Sistemul Energetic Național, a anunțat Electrocentrale București SA (ELCEN). Repornirea are loc la șase luni după incendiile din primăvara acestui an, care au provocat avarii majore.

Compania livrează în prezent energie termică până la limita centralei, urmând ca preluarea și distribuția agentului termic către consumatori să depindă de rețeaua operată de Termoenergetica.

Centrala produce, alimentarea depinde de rețea

Reprezentanții ELCEN precizează că centrala furnizează deja energie termică „până la limita de proprietate (gardul centralei)”, însă subliniază că alimentarea eficientă a locuințelor depinde de starea rețelei de transport și distribuție din București.

„Pentru ca apa caldă și căldura să ajungă în mod optim la consumatorii finali, rămâne esențială corelarea strânsă cu eforturile de preluare și distribuție din rețeaua aflată în proprietatea Municipiului București și operată de Termoenergetica, în special în contextul provocărilor generate de șantierele extinse din Capitală și de starea generală a infrastructurii de transport”, se arată în comunicatul companiei.

Totodată, conducerea Electrocentrale București anunță că restul lucrărilor necesare pentru refacerea integrală a tuturor instalațiilor afectate de incendiile din primăvară continuă în ritm susținut și urmează să fie încheiate „până la finalul acestui an”.

Echipamente vechi de 50 de ani, distruse în cele două incendii din primăvară

ELCEN arată că incidentele din lunile aprilie și mai 2026 au avut loc la echipamente cu o vechime cuprinsă între 30 și 50 de ani. Mai exact, transformatoare fabricate în anii 1994–1995 și stații electrice din perioada 1972–1975, modernizate la nivelul anilor 2000. Flăcările au provocat degradări severe la componentele primare și secundare ale celor două stații electrice de 6 kV, la tabloul aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2,precum și la transformatoarele de putere.

Activitatea CET București Vest a fost oprită în primăvara acestui an în urma a două incendii succesive produse la un interval de puțin peste o lună.

Explozia din 20 aprilie 2026: Un transformator electric de 10.000 kW, care conținea aproximativ 30 de tone de ulei, a explodat și a luat foc. Intervenția pompierilor pentru lichidarea incendiului a durat peste trei ore, fără a se înregistra victime, însă avaria a scos centrala din funcțiune și a lăsat fără apă caldă, timp de mai multe zile,o mare parte din vestul Capitalei, în special zone din cartierele Militari și Drumul Taberei, sarcina termică fiind preluată ulterior de CET Grozăvești.

Incendiul din aprilie de la CET Vest

Incendiul din 23 mai 2026: La patru săptămâni distanță, un alt transformator, aflat în aliniament cu cele afectate în aprilie, a luat foc, flăcările extinzându-se și la o hală din apropiere. Degajările masive de fum au determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pe o rază de trei kilometri și să intervină cu opt autospeciale cu apă și spumă, autospeciale cu azot și roboți de stingere, incidentul soldându-se, de asemenea, fără victime.

Incendiul din mai de la CET Vest

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