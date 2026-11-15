O tânără de 18 ani a murit într-un accident în Timiș. La volanul mașinii se afla un minor

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care nu avea permis de conducere, a provocat un accident mortal în timp ce încerca să scape de polițiști. Mașina pe care o conducea s-a izbit de un cap de pod și s-a răsturnat. O tânără de 18 ani, aflată în autoturism, și-a pierdut viața. Băiatul ar fi ieșit pozitiv la testul rapid pentru droguri. Proprietara autoturismului nu știa că i-a fost luată mașina.

Un băiat de 17 ani a produs un accident mortal

Accidentul s-a produs sâmbătă seara în jurul orei 19:00, în localitatea Giroc din județul Timiș. Adolescentul de 17 ani se afla la volanul unui autoturism, deși nu deținea permis de conducere.

În momentul în care a observat un echipaj de poliție, tânărul s-a panicat și a încercat să scape de oamenii legii. Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii, însă adolescentul a pierdut controlul volanului.

Autoturismul a lovit un cap de pod, după care s-a răsturnat. În urma impactului, o tânără de 18 ani, care se afla în mașină, a murit după ce a fost dusă la spital.

„La data de 14 noiembrie 2026, în urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de un tânăr de 17 ani, implicat în accidentul rutier produs în localitatea Giroc, în urma căruia o tânără de 18 ani și-a pierdut viața”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Adolescentul ar fi ieșit pozitiv la testul rapid pentru droguri

Adolescentul ar fi fost testat cu un aparat rapid pentru depistarea consumului de droguri, iar rezultatul ar fi fost pozitiv. La aparatul etilotest acesta a ieșit negativ.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a anunțat că tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpă. În plus, mașina ar fi fost luată fără știrea proprietarului, care era o tânără de 19 ani.