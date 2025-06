Vis urât pentru un turist român în Grecia, la o zi după ce a ajuns la destinație. Cum a rămas fără 3.000 de euro și bijuteriile din aur

Un turist român a trăit un adevărat coșmar în concediul său din Grecia. Alături de familie, turistul a închiriat o vilă în Kali Beach, Halkidiki. Însă, după ce a ajuns la destinație, la o zi distanță, familia a rămas fără 3.000 de euro și bijuteriile din aur. A povestit pe o rețea de socializare ce s-a întâmplat în plină zi.

Un turist român a expus o situație neplăcută prin care a trecut în vacanța din Grecia, alături de familie. Aceștia au închiriat o vilă din stațiunea Kali Beach, Halkidiki. Cu gândul de a se simți bine în concediu, dar și de a se bucura de experiența grecească, familia a mers la destinație, la proprietatea închiriată. A doua zi, însă, au trăit un adevărat coșmar.

Vis urât pentru un turist român în Grecia, la o zi după ce a ajuns la destinație: a rămas fără 3.000 de euro

Turiștii români, în plină zi, au fost jefuiți. Hoții au pătruns în vila închiriată din Kali Beach, Halkidiki, și au furat 3.000 de euro, alte sume de bani, dar și bijuterii din aur. Nu ar fi existat urme de intrare forțată pe proprietate, iar incidentul a avut loc la data de 13 iunie 2025. Familia a sesizat că administratorul se afla în zona proprietății închiriate, în jurul orei 19:00, când turiștii s-au întors de la plajă. Turistul plecase la plajă, în jurul orei 13:00, alături de soție, soră și cumnat și cei 4 copii. La 6 ore distanță, au avut parte de o surpriză neplăcută.

„În jurul orei 19.00, atunci când ne-am întors de la plajă, în zona casei era administratorul (cel care ne-a dat cheia când am făcut check-in) motivând că este în zonă pentru a ne informa că nu este apă în zonă! Într-adevăr nu era apă! În momentul în care am întrat în curte casei am constatat că a dispărut camera de supraveghere! Am crezut că a luat-o administratorul pentru a ne oferi intimitate!”, povestește turistul român, pe grupul de Facebook „Forum Grecia”.

Ce s-a întâmplat apoi?

Turistul român a continuat să expună situația.

„2 ore mai târziu, am constatat că lipsesc 100 euro lăsați pe masa din living, dar în acel moment am crezut că s-au jucat copiii și sunt căzuți pe undeva în casă! Am plecat la restaurant, iar acolo mama mea a constatat că îi lipsesc din portofel 1250 euro + 400 RON! Geanta și portofelul ei rămăseseră în casă atunci când am fost la plajă! Atunci am realizat ca am fost victima unui jaf! Am plecat direct la poliție pentru a raporta, în timp ce sora și soția au mers la casă pentru a evalua dacă mai lipsește ceva! Au mai dispărut 250 euro din portofelul soției și verigheta de aur a surorii mele! Toate acestea au fost raportate poliției, împreună cu faptul că hoțul a intrat în casă cu cheie, deoarece nu a spart absolut nimic! În tot acest timp, cheia a fost tot timpul la noi! A 2 a zi am discutat cu vecina de lângă casă și am întrebat-o dacă a văzut ceva suspect ieri, iar răspunsul a fost că da, a văzut o persoana cu mască pe față! Am raportat și acest lucru politiei! Am solicitat o copie a celor declarate poliției, un număr se înregistrare al plângerii, orice, iar polițiștii ne-au spus că în maxim 10 zile vom primi un raport pe email. Noi bănuim că hoții se cunosc cu proprietarul sau administratorul acestei case, pentru că nu au stricat nimic din casă și nu au forțat ușa sau geamul, ba chiar mai mult au avut cheie! Poliția din Kallikrateia îmi dă senzația că vor să mușamalizeze cazul, deoarece nici măcar nu s-au deranjat să vină la proprietate să analizeze zona, să discute cu vecinii să vadă dacă au observat ceva! Absolut nimic, doar ne-au luat o declarație! După a 3 zi am fost la poliție și am întrebat dacă au vreo pista, ceva, o suspiciune iar răspunsul a fost un mare NU!”, a explicat turistul român, pe Facebook.

