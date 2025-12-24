Prima pagină » Actualitate » A nins ca-n povești la munte. Strat de zăpadă de 25 de centimetri, în Ajunul Crăciunului

24 dec. 2025, 17:23, Actualitate
În anumite zone din România, stratul de zăpadă a ajuns la 25 de centimetri. Drumarii au pus utilajele în funcțiune, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil și pentru a facilta circulația. În Ajunul Crăciunului, mulți localnici se bucură de ninsori de basm. Gândul.ro vă ține la curent cu datele meteo oficiale AICI

Iarna și-a intrat în grații în anumite zone din țară. Astăzi, în Ajun de Crăciun, în mai multe zone din țară s-au așternut fulgii de nea. Specialiștii în meteorologie anunță cod galben de ninsori, ceață și viscol în mai multe județe, inclusiv în Capitală. Pe anumite tronsoane, circulația a fost oprită temporar.

Zăpada s-a depus pe Transalpina

Dacă pentru mulți cetățeni este un adevărat moment de basm, pentru drumari este muncă asiduă. Ninge ca-n povești la Rânca, în județul Gorj, acolo unde deja s-a depus un strat de zăpadă consistent. Până mâine seară, stratul ar putea atinge chiar și 30 de centimetri. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe Transalpina, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil.

„Pe DN 67C, zona Rânca, și DN 67D, zona Godeanu, se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru asigurarea condițiilor de circulație în siguranță. Vă reamintim că este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori”, a transmis DRDP Craiova.

Zăpada s-a așternut și la Alba Iulia, acolo unde drumarii au pus utilajele în funcțiune, încă de la primele ore.

Drumarii au pus utilajele în funcțiune 

Informare meteorologică valabilă pânâ pe 26 decembrie 2025, ora 10:00

Intervalul în care va fi valabilă informarea meteo: 23 decembrie, ora 18:00 – 26 decembrie, ora 10:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite, strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger.

„În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova treptat vor predomina ninsorile. În regiunile sudice vor fi precipitații mixte, iar în Oltenia, Muntenia și în nordul Dobrogei, din noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) va ninge. Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și în vestul Carpaților Meridionali, local vor depăși 25…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă consistent (15…25 cm). Pe alocuri se va depune polei. În restul teritorulului vor fi precipitații mixte, slabe cantitativ. Pe parcursul zilei de joi (25 decembrie), aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării.

Totodată, în a doua parte a zilei de miercuri (24 decembrie) și până în seara zilei de joi (25 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice și sudice, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, viscolind local și temporar ninsoarea. Izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și în estul Transilvaniei va fi ger (minime ce se vor încadra între -12 și -10 grade)”, transmite ANM.

Atenționare Meteorologică – Cod Galben – până pe 25 decembrie 2025, ora 20:00

Intervalul în care va fi valabilă atenționarea meteo: 24 decembrie, ora 12:00 – 25 decembrie, ora 20:00. Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, polei.

„Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș”, transmite ANM.

Cod Galben: cum arată harta meteo, astăzi

Cod galben de ninsori, viscol în mai multe zone din țară / județele afectate, potrivit meteorologilor. Sursă: ANM

Sursă foto: Facebook Meteoplus / ANM
Sursă video: Facebook DRDP

