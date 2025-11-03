Prima pagină » Actualitate » Vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Pediatrul Mihai Craiu: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”

03 nov. 2025, 22:15, Actualitate
Care este vitamina esențială pentru dezvoltarea copiilor. Medicul pediatru Mihai Craiu spune: „Nu protejează doar oasele, ci întărește întregul organism”.

Mihai Craiu atrage deci atenția asupra importanței vitaminei D pentru sănătatea copiilor, precum și asupra schimbărilor apărute în ultimele trei decenii în recomandările medicale.

Conform specialistului, numeroase aspecte în ce privește sănătatea celor mici s-au modificat în cei 36 de ani de democrație, pe fondul progreselor științifice, al schimbării obiceiurilor de viață și al influenței rețelelor sociale, ce aduc adesea informații nevalidate.

Înainte de  anul 1989, copiii din România primeau 200.000 UI de vitamină D injectabil, la vârstele de 2, 4, 6, 9, 12, 18 și 24 de luni, iar în Germania interbelică se utilizau chiar doze orale foarte mari, între 150.000 și 600.000 UI administrate o singură data, pentru prevenție și pentru tratamentul unor boli precum tuberculoza cutanată sau artrita reumatoidă, în cadrul așa-numitei„stoss-therapie”.

Dacă putem face ceva simplu pentru sănătatea copiilor noștri atunci aceasta ar fi suplimentarea orală cu vitamină D (toată copilăria, până la 18 ani, spun protocoalele actuale) și plimbarea sau joaca în soare, dimineața, ideal între 10.30-13, căci asta ar asigura cele mai bune nivele de vitamină D3 din sânge”, a notat dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu“ din București, pe pagina sa de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Astfel, nivelurile normale de 25-OH vitamina D3 sunt esențiale pentru o stare bună de sănătate.

Deoarece persoanele cu deficit sever de vitamină D pot dezvolta boli alergice, maladii cardiovasculare, neurologice sau metabolice, pot avea o frecvență mai mare a unor cancere, infecții grave, etc. Cu alte cuvinte, fără nivele acceptabile de vitamină D, în condițiile actuale de poluare si de expunere repetată la alimente ultraprocesate, vom dezvolta și alte boli, nu numai fregilitatea oaselor (rahitism la sugar și copilul mic sau osteoporoză la cei mai mari)”, a avertizat dr. Craiu.

Nu în ultimul rând, medicul îi îndeamnă pe părinți profite de zilele însorite, căci odată cu scăderea temperaturilor, organismul nu mai poate produce suficientă vitamină D prin expunerea pielii la radiațiile ultraviolete.

Să ne bucurăm de vreme și de soare, căci vine frigul și nu vom mai produce în piele suficientă vitamină D”, a transmis medicul pediatru.

