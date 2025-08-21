Prima pagină » Actualitate » Vlad Pascu, CONDAMNAT la 10 ani de închisoare pentru accidentul de la 2 Mai. Sentința este definitivă

Ruxandra Radulescu
21 aug. 2025, 10:29, Actualitate
Magistrații de la Curtea de Apel Constanța s-au pronunțat azi, 21 august, în dosarul lui Vlad Pascu, acuzat de omor după ce în august 2023 s-a urcat beat și drogat la volan și a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai. Instanța l-a condamnat pe Vlad Pascu la o condamnare de 10 ani cu executare. 

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au condamnat la 10 ani de închisoare pe Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Sentinţa vine la doi ani şi două zile de la tragedie. Decizia instanței este definitivă.

”Admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA.) În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR), împotriva aceleiaşi sentinţe şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro”, se arată în minuta instanţei.

De asemenea, magistraţii au respins apelurile declarate de Vlad Pascu şi de procurori.

”În baza art.421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelurile declarate de către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, inculpatul Pascu Matei Vlad, părţile civile: Ionescu Cristina Ileana, Coniac Vlad Alexandru, Dragomir Cătălin Ştefan, Dragomir Livia, Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin şi Bârzan Darius-Dumitru, împotriva sentinţei penale nr.25/31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Magalia, ca nefondate. În baza art.421 pct. 1 lit.a Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA), ca inadmisibil. În baza art.422 Cod de procedură penală, raportat la art. 72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada executată de la data de 31.01.2025 la zi”, mai precizează minuta Curţii de Apel Constanţa.

Avocații lui Vlad Pascu au cerut magistraţilor de la Curtea de Apel Constanţa o reducere a sentinței pe motiv că ”pedepsele aplicate sunt prea mari”. De asemenea, Pascu a făcut un denunţ, ceea ar putea duce la o diminuare a pedepsei, transmite news.ro.

Adrian Cuculis, avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, nu exclude ca dosarul să se reia de la zero la Judecătoria Mangalia.

”Vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării (n.r. din ucidere din culpă în omor calificat) ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului”, a afirmat Cuculis.

Instanța de la Curtea de Apel Constanţa era aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul care-l vizează pe Vlad Pascu, tânărul care a accidentat mortal cu mașina doi tineri în 2 Mai, dar a amânat pentru joi.

Erorile Poliției înainte de tragedie

La două zile după accident, șeful IPJ Constanța de la acea vreme, Adrian Glugă, a prezentat detalii despre modul în care Pascu fusese oprit de polițiști cu câteva ore înainte de tragedie.

Pe 18 august 2023, tânărul fusese depistat conducând haotic în Vama Veche. În autoturism s-au găsit o țigară tip joint și patru pastile de Bromazepam. Deși Pascu a fost dus la secția de poliție, a fost testat doar cu etilotestul, rezultatul fiind zero, fără a fi verificat și pentru consum de droguri.

Ulterior accidentului, mai mulți șefi din IPJ Constanța și Poliția Rutieră au fost eliberați din funcție sau au demisionat, inclusiv șeful inspectoratului, Adrian Glugă.

Mediafax
