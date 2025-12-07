Prima pagină » Actualitate » Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot

Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 14:26, Actualitate
Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot

Vlad Voiculescu, consilierul președintelui Nicușor Dan și lider al USR București, a declarat printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook că sondajele apărute înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei „au fost manipulate” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot.

„Bucureșteni, haideți la vot! Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate,” a scris acesta pe Facebook. 

Până la această oră, peste 300.000 de bucureșteni și-au exprimat deja votul. Prezența la urne a ajuns la un procent de 17,70 %.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Măgarii sunt regi în California. Deși sunt recunoscuți ca spărgători de nunți în aer liber, comunitatea refuză să-i exileze în Texas 
14:34
Măgarii sunt regi în California. Deși sunt recunoscuți ca spărgători de nunți în aer liber, comunitatea refuză să-i exileze în Texas 
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
14:12
Fotografii la buletinul de vot, vot fără drept, turism electoral. MAI a raportat mai multe incidente în secțiile de votare din București și din alte localități
ALEGERI 2025 Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
14:07
Stelian Bujduveanu a votat. Rugămintea primarului interimar al Capitalei pentru viitorul edil
FLASH NEWS Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
13:55
Nicuşor Dan s-a rătăcit în cabina de vot. Perdeluţa i-a dat cele mai mari bătăi de cap. Nu mai ştia pe unde să iasă
Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Empatie inteligentă: cum să îți pese fără să te epuizezi

Cele mai noi