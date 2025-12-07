Vlad Voiculescu, consilierul lui Nicușor Dan, susține că sondajele au fost manipulate și îi îndeamnă pe bucureșteni să iasă la vot

VIDEO Măgarii sunt regi în California. Deși sunt recunoscuți ca spărgători de nunți în aer liber, comunitatea refuză să-i exileze în Texas
14:34
Vlad Voiculescu, consilierul președintelui Nicușor Dan și lider al USR București, a declarat printr-o postare pe pagina sa personală de Facebook că sondajele apărute înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei „au fost manipulate” și i-a îndemnat pe bucureșteni să iasă la vot.
„Bucureșteni, haideți la vot! Exit-poll-urile arată deja că sondajele au fost manipulate,” a scris acesta pe Facebook.
Până la această oră, peste 300.000 de bucureșteni și-au exprimat deja votul. Prezența la urne a ajuns la un procent de 17,70 %.
