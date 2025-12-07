Prima pagină » Actualitate » Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 12:24, Actualitate

Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat după ce a ieșit din secția de votare că ziua alegerilor reprezintă un moment decisiv pentru direcția orașului.

„De mâine, să ne apucăm să construim un oraș așa cum ne dorim. Cetățenii din Sectorul 4 să se prezinte în număr cât mai mare la vot. Sunt convins că vor veni mulți bucureșteni la vot și rezultatele sunt cele care vor prima. Să avem cu toții în minte speranța bazată pe cartea de vizită a fiecărui candidat. Am făcut metrou, spitale, școli, este un simbol al optimismului, al dorinței de a schimba ceva în acest oras.”

Candidatul PSD a afirmat că Bucureștiul „a fost dominat de ceartă, scandal și haos până astăzi”, iar această stare trebuie să înceteze.

„Este o zi specială pentru noi toți. Le mulțumesc bucureștenilor care participă astăzi la vot, celor care au fost alături de mine în campanie. A venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Liniile de tramvai, spitalele, școlile sunt cele care contează. Mai presus, e vorba despre oameni. Tot ce trebuie să se întâmple în acest oraș dominat de haos și ceartă, lucrurile astea trebuie să înceteze.”

