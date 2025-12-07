Prima pagină » Actualitate » Președintele Nicușor Dan a votat, fără partenera sa, Mirabela Grădinaru. Care este explicația președintelui: „Totul e bine în familie”

Președintele Nicușor Dan a votat, fără partenera sa, Mirabela Grădinaru. Care este explicația președintelui: „Totul e bine în familie”

Bianca Dogaru
07 dec. 2025, 09:25, Actualitate

Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața la școala Gimnazială Luceafărul, Sector 5 și a transmis un mesaj direct bucureștenilor: să iasă la urne, indiferent de opțiunea politică. Șeful statului a spus că a votat pentru „o Românie în Occident și pentru un candidat despre care crede că nu va ceda tentațiilor de la Primăria Capitalei”.

Președintele Nicușor Dan a mers la vot împreună cu partenera sa de viață, dar aceasta nu a votat. Întrebat care este motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a intrat în cabina de vot, șeful statului a râs și a spus că „va rămâne dator cu un răspuns.”

„Nu vă îngrijorați că nu a votat și doamna Grădinaru, nu sunt probleme în familie. Este în regulă, rămâne pe altă dată răspunsul,” a declarat acesta. 

„Îi îndemn pe bucureșteni să iasă la vot, indiferent de opțiunile pe care le au. Eu personal, ca de fiecare dată, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp. Cunoscând tentațiile care sunt la Primăria Capitalei, am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se va apropia de zona de corupție,” a declarat șeful statului. 

Întrebat cât de importante sunt alegerile pentru Coaliția de guvernare, Nicușor Dan a răspuns:

„Sunt niște alegeri pentru București. Sunt simbolice, dau o direcție, dar Coaliția nu are niciun mtiv să nu funcționeze. Sunt absolut convins că va rezista.”

Președintele a admis că votează pentru prima dată „pentru altcineva” și a glumit cu jurnaliștii:

„De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine.”

