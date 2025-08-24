Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor

Curtea de Apel București nu este de acord cu decizia Tribunalului București prin care PSD urma să-i achite fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, suma de 25.000 de euro, daune morale și retragerea unor postări considerate defăimătoare. Pe 21 august 2025, CAB a respins ca nefondată cererea și neîntemeiată acțiunea lui Voiculescu de chemare în judecată.

Vlad Voiculescu s-a simțit lezat de postările considerate defăimătoare ale celor de la PSD cu privire la miliardul de euro pe care fostul ministru și USR l-ar fi cheltuit în pandemie pe vaccinuri.

Potrivit deciziei judecătorilor Curții de Apel, soluția este următoarea și poate fi atacată cu recurs:

„Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. (…) Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.” (Dosar nr. 722/2025, CAB, 21.08.2025)

Sentința vine după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză lui Vlad Voiculescu și chiar a cerut celor de la PSD să șteargă una dintre postări, pe motiv că „PSD a depășit libertatea de exprimare în cazul postării din 23 noiembrie, formulând acuzații de natură penală ca și cum ar fi certe.” În schimb, motivația instanței CAB a fost aceea că „întreaga acțiune este neîntemeiată, iar postările se încadrează în registrul polemicii politice, protejate de libertatea de exprimare.”

Ce scria în postările celor de la PSD de s-a supărat așa rău fostul ministru

Partidul Social Democrat are 2 postări care au făcut obiectul acestui dosar pe care va trebui să-l tranșeze definitiv Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă Vlad Voiculescu va face recurs la decizia Curții de Apel București.

„În timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîţu şi Mihăilă FURAU! 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioanele de doze de vaccinuri inutile cumpărate de aceşti infractori. Astăzi DNA a început urmărirea penală împotriva acestui GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT! Recidivistul Cîţu şi ‘Magicianul’ Voiculescu i-au închis pe români în case ca să poată FURA! A venit timpul să plătească pentru faptele lor!”(23 noiembrie 2023)

„PSD condamnă dublul standard practicat fără ruşine de conducerea USR, după ce mulţi lideri marcanţi ai acestui partid au devenit ‘penali cu acte în regulă’, potrivit propriei lor terminologii. În loc să convoace de urgenţă forurile statutare ale partidului pentru a-i exclude pe USR-iştii penali, aşa cum cereau altor partide în situaţii similare, preşedintele USR calcă în picioare independenţa justiţiei cu atacuri politice directe la adresa procurorului de caz şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Este un act grosolan de subminare a statului de drept şi a instituţiilor din justiţie şi e cu atât mai grav cu cât cei anchetaţi sunt acuzaţi că au produs cel mai mare prejudiciu înregistrat vreodată într-un dosar de corupţie din România. Nimic din ceea ce invocă USR în cazul altor politicieni cercetați penal nu se aplică în cazul penalilor din propriul partid. Nicio ‘demisie de onoare’, niciun îndemn către cei anchetați să facă pasul în spate’ până își ‘demonstrează nevinovăţia în instanță, nicio delimitare politică a partidului față de proprii penali! Conducerea USR face și de data aceasta scut în jurul penalilor, la fel cum a procedat și în cazul primarului Sector 1, Clotilde Armand. Sloganul ‘Fără penali în funcții publice! trâmbițat de USR în campaniile electorale devine astfel cea mai mare minciună politică și cel mai dezgustător act de trădare a electoratului.”(comunicat PSD 24 noiembrie 2023)

