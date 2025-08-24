Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor

Curtea de Apel București nu este de acord cu decizia Tribunalului București prin care PSD urma să-i achite fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, suma de 25.000 de euro, daune morale și retragerea unor postări considerate defăimătoare. Pe 21 august 2025, CAB a respins ca nefondată cererea și neîntemeiată acțiunea lui Voiculescu de chemare în judecată.
Vlad Voiculescu s-a simțit lezat de postările considerate defăimătoare ale celor de la PSD cu privire la miliardul de euro pe care fostul ministru și USR l-ar fi cheltuit în pandemie pe vaccinuri.
Potrivit deciziei judecătorilor Curții de Apel, soluția este următoarea și poate fi atacată cu recurs:
„Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. (…) Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.” (Dosar nr. 722/2025, CAB, 21.08.2025)
Sentința vine după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză lui Vlad Voiculescu și chiar a cerut celor de la PSD să șteargă una dintre postări, pe motiv că „PSD a depășit libertatea de exprimare în cazul postării din 23 noiembrie, formulând acuzații de natură penală ca și cum ar fi certe.” În schimb, motivația instanței CAB a fost aceea că „întreaga acțiune este neîntemeiată, iar postările se încadrează în registrul polemicii politice, protejate de libertatea de exprimare.”
Partidul Social Democrat are 2 postări care au făcut obiectul acestui dosar pe care va trebui să-l tranșeze definitiv Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă Vlad Voiculescu va face recurs la decizia Curții de Apel București.
