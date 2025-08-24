Prima pagină » Actualitate » Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor

Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor

Luiza Dobrescu
24 aug. 2025, 13:45, Actualitate
Vlad Voiculescu pierde procesul cu PSD -“Miliardul de euro cheltuit pe vaccinuri”. Social democrații scapă de plata daunelor și de ștergerea postărilor

Curtea de Apel București nu este de acord cu decizia Tribunalului București prin care PSD urma să-i achite fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, suma de 25.000 de euro, daune morale și retragerea unor postări considerate defăimătoare. Pe 21 august 2025, CAB a respins ca nefondată cererea și neîntemeiată acțiunea lui Voiculescu de chemare în judecată. 

Vlad Voiculescu s-a simțit lezat de postările considerate defăimătoare ale celor de la PSD cu privire la miliardul de euro pe care fostul ministru și USR l-ar fi cheltuit în pandemie pe vaccinuri.

Potrivit deciziei judecătorilor Curții de Apel, soluția este următoarea și poate fi atacată cu recurs:

Admite apelul declarat împotriva sentinţei civile nr. 946/09.07.2024, pronunţate în dosarul nr. 10043/3/2024. Schimbă în tot sentinţa apelată, în sensul că respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. (…) Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtului la retragerea postării din data de 23.11.2024 de pe site-ul său oficial şi de pe contul deschis de către acesta pe reţeaua de socializare Telegram, ca neîntemeiată. Respinge cererea intimatului-reclamant privind obligarea apelantului-pârât la plata cheltuielilor de judecată în apel, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare.” (Dosar nr. 722/2025, CAB, 21.08.2025)

Sentința vine după ce Tribunalul București a dat câștig de cauză lui Vlad Voiculescu și chiar a cerut celor de la PSD să șteargă una dintre postări, pe motiv că „PSD a depășit libertatea de exprimare în cazul postării din 23 noiembrie, formulând acuzații de natură penală ca și cum ar fi certe.” În schimb, motivația instanței CAB a fost aceea că „întreaga acțiune este neîntemeiată, iar postările se încadrează în registrul polemicii politice, protejate de libertatea de exprimare.”

Ce scria în postările celor de la PSD de s-a supărat așa rău fostul ministru

Partidul Social Democrat are 2 postări care au făcut obiectul acestui dosar pe care va trebui să-l tranșeze definitiv Înalta Curte de Casație și Justiție, dacă Vlad Voiculescu va face recurs la decizia Curții de Apel București.

  • În timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîţu şi Mihăilă FURAU! 1 miliard de euro a fost costul plătit de români în plină pandemie pentru milioanele de doze de vaccinuri inutile cumpărate de aceşti infractori. Astăzi DNA a început urmărirea penală împotriva acestui GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT! Recidivistul Cîţu şi ‘Magicianul’ Voiculescu i-au închis pe români în case ca să poată FURA! A venit timpul să plătească pentru faptele lor!”(23 noiembrie 2023)
  • PSD condamnă dublul standard practicat fără ruşine de conducerea USR, după ce mulţi lideri marcanţi ai acestui partid au devenit ‘penali cu acte în regulă’, potrivit propriei lor terminologii. În loc să convoace de urgenţă forurile statutare ale partidului pentru a-i exclude pe USR-iştii penali, aşa cum cereau altor partide în situaţii similare, preşedintele USR calcă în picioare independenţa justiţiei cu atacuri politice directe la adresa procurorului de caz şi a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Este un act grosolan de subminare a statului de drept şi a instituţiilor din justiţie şi e cu atât mai grav cu cât cei anchetaţi sunt acuzaţi că au produs cel mai mare prejudiciu înregistrat vreodată într-un dosar de corupţie din România. Nimic din ceea ce invocă USR în cazul altor politicieni cercetați penal nu se aplică în cazul penalilor din propriul partid. Nicio ‘demisie de onoare’, niciun îndemn către cei anchetați să facă pasul în spate’ până își ‘demonstrează nevinovăţia în instanță, nicio delimitare politică a partidului față de proprii penali! Conducerea USR face și de data aceasta scut în jurul penalilor, la fel cum a procedat și în cazul primarului Sector 1, Clotilde Armand. Sloganul ‘Fără penali în funcții publice! trâmbițat de USR în campaniile electorale devine astfel cea mai mare minciună politică și cel mai dezgustător act de trădare a electoratului.”(comunicat PSD 24 noiembrie 2023)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
14:52
O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional
ACTUALITATE Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
14:31
Serghei Lavrov a acuzat ţările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina: „Ei caută doar un pretext”
ACTUALITATE Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
14:23
Top 8 alimente care pot îmbunătăți calitatea somnului, potrivit studiilor. Ce au descoperit experții
ACTUALITATE Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
13:39
Mii de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România, în primele şapte luni ale anului. Ce au anunțat polițiștii de frontieră
EXCLUSIV Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
13:30
Ce pistoale a folosit TURCUL arestat pentru atacul din Centrul Vechi al Capitalei. Urmează expertizarea celor două arme!
POLITICĂ Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
13:11
Alina Gorghiu dă sfaturi anti-urși: „Eu, ca argeșeancă, știu cât de periculoși sunt”
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Cancan.ro
Plutonierul adjutant-șef Vasile Simion a fost găsit mort de soția sa. Cei doi erau în concediu când a avut loc tragedia 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
La pas prin orașul infractorilor de unde românii își iau haine contrafăcute. „Toți vânzătorii au cuțite și te curăță de bani”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
Wowbiz
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Actrița adorată de toți adolescenții s-a transformat radical! Este de nerecunoscut după un „episod psihotic”
observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
KanalD
Mama unuia dintre copiii loviți pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș, face mărturii cutremurătoare: „Şoferul nici nu a frânat”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Lege pentru șoferi. S-a impus limită de vârstă. NU se mai poate reînnoi permisul de conducere
Evz.ro
STB te lasă în drum. Bătaia de joc, înscrisă într-o procedură
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O întâlnire ciudată: împăratul Wilhelm al II-lea și țarul Nicolae al II-lea
POLITICĂ Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
13:36
Mesajul lui Sorin Grindeanu cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei: România este ferm alături de poporul ucrainean în căutarea păcii și securității
ACTUALITATE OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa
13:09
OMS avertizează asupra unei posibile epidemii globale din cauza unui virus transmis de țânțari. Se răspândește inclusiv în Europa
SPORT Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”
12:26
Alex Chipciu, mesaj tare după ce U Cluj a pierdut cu Dinamo. „Dacă te simți rege și stai ca sultanul cu narghileaua”
ACTUALITATE Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei
12:24
Câte grade are acum apa mării. Scad prețurile, scade și temperatura apei
ACTUALITATE Florin Cîțu critică strategia fiscală a guvernelor care s-au succedat între 2022 și 2025: „Experimentul a eșuat”
12:21
Florin Cîțu critică strategia fiscală a guvernelor care s-au succedat între 2022 și 2025: „Experimentul a eșuat”