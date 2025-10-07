Prima pagină » Actualitate » Cum își aniversează Putin ziua de naștere. Întâlnire cu Consiliul de Securitate și apeluri cu alți lideri. Câți ani împlinește azi liderul de la Kremlin

07 oct. 2025, 06:00, Actualitate
Vladimir Putin, unul dintre cei mai controversați oameni ai planetei, împlinește astăzi 73 de ani. De obicei, liderul de la Kremlin își petrece ziua de naștere lucrând, primind inclusiv apeluri de la lideri străini. Summituri internaționale importante au avut loc de mai multe ori în această zi. Citește mai departe principalele evenimente din viața lui Putin, de la intrarea în KGB și politică, la anexarea Crimeei și războiul din Ucraina. 

Kremlinul a anunțat deja care vor fi principalele acțiuni de pe agenda președintelui rus anul acesta. Pe lângă planurile personale, Putin va avea de lucru ca într-o zi obișnuită.

Presa rusă a prezentat agenda pentru ziua de naștere a lui Putin. Potrivit agenției de știri de stat din Rusia, Tass, în cursul acestei zile, președintele va organiza o întâlnire operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, dar va efectua și apeluri telefonice internaționale.

„Desigur, ca toți ceilalți, își sărbătorește ziua de naștere cu familia și prietenii. Dar știți că cel mai adesea are o zi de naștere «legată de îndatoriri», deoarece folosește această zi pentru a comunica cu omologii săi din alte țări. Astfel de lucruri se întâmplă destul de des”, a spus Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Principalele evenimente din viața lui Putin

Vladimir Vladimirovici Putin s-a născut pe 7 octombrie 1952 în Leningrad (azi Sankt Petersburg), este președintele Federației Ruse și una dintre cele mai controversate figuri politice ale secolului XXI. Fost ofițer KGB, Putin a intrat în politică în anii ’90, devenind prim-ministru în 1999, apoi președinte interimar după demisia lui Boris Elțin. În anul 2000 a fost ales președinte și a rămas la putere, alternând între funcțiile de președinte și premier, prin modificări legislative și constituționale.

Mandatele lui Vladimir Putin au fost marcate de întărirea puterii statului și de un control tot mai strict asupra presei. A traversat perioade tensionate, precum conflictele din Cecenia, iar în 2014 a anexat Crimeea, iar astfel a atras numeroase critici internaționale. Invazia din Ucraina pe care a început-o în 2022 a dus la sancțiuni dure la nivel internațional și, conform

