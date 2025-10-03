Preşedintele rus, Vladimir Putin, susține că interzicerea opozanților politici nu funcționează, astfel că țările care vor încerca să suprime mișcările de disidență vor eșua.

Oponenţii politici se bucură de încredere crescută din partea cetăţenilor, astfel că orice interdicție la adresa lor va face mișcările de opoziție mai puternice, notează TASS.

„Unele ţări încearcă să îşi interzică adversarii politici, care câştigă deja mai multă legitimitate, mai multă încredere din partea alegătorilor. Cunoaștem fenomenul, am trecut prin asta. Interdicţiile nu funcţionează Atunci când elitele politice nu vor să cedeze puterea, îşi înşeală în mod deschis proprii cetăţeni, creează tensiuni la frontierele externe şi recurg la tot felul de trucuri în interiorul propriilor ţări, nu vor avea continuitate. Dar nu va fi posibil să transformi la nesfârşit procesul electoral democratic într-o farsă şi să manipulezi voinţa poporului, aşa cum a fost cazul, de exemplu, în România. Adevărații conducători se ocupă de problemele cetăţenilor, au grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, nu aleargă după himere”, transmite liderul de la Kremlin.

