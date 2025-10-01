Prima pagină » Actualitate » Vouchere pentru părinții copiilor cu dizabilități. În ce condiții se acordă 7.900 euro pentru fiecare copil

Vouchere pentru părinții copiilor cu dizabilități. În ce condiții se acordă 7.900 euro pentru fiecare copil

01 oct. 2025, 13:34, Actualitate
Vouchere pentru părinții copiilor cu dizabilități. În ce condiții se acordă 7.900 euro pentru fiecare copil

Noi ajutoare pentru părinții copiilor cu dizabilități. Aceștia pot accesa, începând cu 1 octombrie, e-vouchere în valoare de până la 39.900 de lei, prin proiectul „Tech-Assist”.

Programul finanțează achiziția de tehnologii asistive – de la scaune rulante și aparate auditive, până la software-uri specializate.

Ministrul Muncii: O șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți

„Peste 7.900 de euro pentru fiecare copil cu dizabilități. De la 1 octombrie începe preînscrierea pentru e-voucherele din proiectul ‘Tech-Assist’. Este o șansă reală pentru mii de copii să fie mai independenți și pentru părinți să știe că nu sunt singuri. Vă încurajez să vă informați și să aplicați, pentru ca fiecare copil să primească sprijinul de care are nevoie”, a scris Petre-Florin Manole (foto), ministrul Muncii pe Facebook.

Petre Florin Manole

Totodată, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) a anunțat, pe pagina sa de socializare, că proiectul „Tech-Assist” are ca obiectiv creșterea incluziunii sociale și a autonomiei copiilor.

Conform sursei citate, de acest program pot beneficia copiii (minori) care au domiciliul sau reședința în România, dețin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil și sunt reprezentați legal de părinți/tutori. De asemenea, trebuie să nu fi beneficiat în ultimul an de finanțare din fonduri publice pentru același tip de tehnologie.

Ajutor pentru copii cu dizabilități. Se pot achiziționa până la 3 produse și 3 accesorii compatibile

Cu ajutorul acestui e-voucher se poate achiziționa o gamă largă de produse și tehnologii menite să amelioreze viața de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze și proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă și alte dispozitive care cresc autonomia.

Potrivit sursei citate, valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei, cu TVA inclus. ‘Se pot achiziționa până la 3 produse și 3 accesorii compatibile, în funcție de nevoile specifice ale copilului’, precizează instituția.

Pentru obținerea voucherului, procesul se desfășoară în mai multe etape, prima fiind o preînscriere online. Părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD.

„Un expert va contacta solicitanții pentru depunerea documentelor necesare. Se identifică, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, pe baza unei recomandări medicale/de specialitate, iar după aprobarea dosarului e-voucherul este emis și transmis electronic”, mai notează instituția.

