19 sept. 2025, 17:35, Actualitate
Persoanele vulnerabile vor primi ajutorul de stat pentru plata facturilor la energie, vineri fiind plătite primele tichete pentru peste 270.000 de beneficiari.

Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Se primesc voucherele pentru iulie și august

Într-o postare personală, Florin Manole anunță că, începând din 23 septembrie, voucherele vor putea fi folosite pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august.

„Ne ţinem de cuvânt: sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili. Astăzi au fost plătite primele tichete de energie pentru peste 270.000 de beneficiari. Din 23 septembrie, acestea vor putea fi folosite pentru plata facturilor de energie din iulie şi august. Îi îndemn pe toţi cei care nu au aplicat până acum pentru tichetele de energie să o facă. De asemenea, îi rog pe cei care pot să-i ajute pe cei vulnerabili, care nu s-au descurcat până acum, să-i sprijine”, a informat ministrul Muncii (foto) pe contul său de Facebook.

 ALEXANDRU DOBRE /MEDIAFAX FOTO

Tichetul emis confirmă faptul că solicitantul este eligibil pentru acordarea sprijinului pentru energie.

Precizările ANPIS. Cereri depuse până la 31 martie 2026

Potrivit unui comunicat separat al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS),ANPIS a efectuat plata pentru primii 274.541 beneficiari de tichete de energie, în valoare totală de 27,385 milioane de lei, potrivit Agerpres.

Procesul de stabilire a eligibilităţii cererilor înregistrate aferente lunilor iulie şi august este în continuă desfăşurare, până la 27 septembrie. Este dată limită de depunere a cererilor raportate la perioada menţionată anterior.

După această dată, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea, până la 31 martie 2026. De notat că tichetul nu trebuie prezentat la achitarea facturii în oficiile poştale, nu este transmisibil şi nu poate fi utilizat pentru alte locuri de consum, în afara celui pentru care a fost acordat, a precizat ANPIS.

