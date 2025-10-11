Vrei să-ți încarci telefonul într-un loc public? PLĂTEȘTE! Cât a ajuns să achite unui restaurant pentru ca i-a „murit” bateria

Când vine vorba de profit, între dorința de a face bani a comercianților și decența cerută de clienți este o graniță atât de fină încât, nu de puține ori, una dintre părți o încalcă. S-a întâmplat de curând, iar incidentul a fost rapid „rostogolit” pe social media, stârnind vii reacții.

Cei care au aflat povestea asta s-au inflamat, arătând cu degetul disperarea patronilor de localuri.

Încărcarea telefonului la restaurant se plătește, mai nou

Dar, să vedem ce s-a întâmplat, mai înainte de a judeca.

Clientă fidelă a unui loca numit „Urbinati”, situat pe via Paolo Toscanelli 121, în Lido di Ostia, pe coasta litoralului italian, o femeie a cerut, într-o zi, să-și poată încărca telefonul mobil rămas complet fără baterie la una dintre prizele localului.

Fără să se aștepte, i s-a trântit următorul răspuns: pentru jumătate de oră de încărcare trebuie să plătească 50 de cenți, scrie playtech.ro.

Cum avea nevoie urgentă de telefon, a acceptat, dar nu mică i-a fost mirarea. Însă, asta nu-i tot. După aproximativ 40 de minute, când s-a întors după telefon, a descoperit că are de plată mai mult. Pe bonul fiscal primit scria în clar „charge-carica”, iar suma cu care a fost taxată era de 1 euro.

Șocată de această întâmplare, femeia a ales să povestească pe social media pățania – „Cred că, odată cu asta, am atins fundul prăpastiei”, a comentat chiar ea.

„A primit bon fiscal”

Reacțiile la întâmplarea ei nu au întârziat să apară, pățania fiind preluată pe mai multe grupuri locale și generând sute de comentarii.

Unii au criticat decizia șefilor de restaurant, susținând că este o dovadă de lipsă de ospitalitate.

„Să faci un client să plătească pentru încărcarea telefonului mobil e ca și cum l-ai invita să nu mai calce pe acolo niciodată. Alungi oamenii, aşa! Nu a cerut să încarce o mașină electrică, ci doar un telefon”, a scris cineva.

Alții, în schimb, au văzut într-un astfel de gest o dovadă de respect față de cei care vin în localul tău. Cu alte cuvinte, așa îți fidelizezi clienții. „E o chestiune de bun-simț, nu de bani. Mulți patroni oferă astfel de mici favoruri tocmai pentru a-și fideliza clienții”, a comentat o altă persoană.

Ce-i drept, au existat și oameni care au ținut partea restaurantului – „A primit un bon fiscal și a fost totul transparent. Dacă nu era de acord, putea refuza”.

Localul cu pricina a câștigaat, totuși, ceva, după această întâmplare – reclamă. Acum, că impactul negativ al știrii se va răsfrânge asupra numărului de clienți care vor mai veni la „Urbinati”, asta rămâne de văzut.

