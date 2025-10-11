Prima pagină » Actualitate » Vrei să-ți încarci telefonul într-un loc public? PLĂTEȘTE! Cât a ajuns să achite unui restaurant pentru ca i-a „murit” bateria

Vrei să-ți încarci telefonul într-un loc public? PLĂTEȘTE! Cât a ajuns să achite unui restaurant pentru ca i-a „murit” bateria

11 oct. 2025, 11:59, Actualitate
Vrei să-ți încarci telefonul într-un loc public? PLĂTEȘTE! Cât a ajuns să achite unui restaurant pentru ca i-a „murit” bateria
Vrei să-ți încarci telefonul într-un loc public? Plătește! / Sursa FOTO: Envato

Când vine vorba de profit, între dorința de a face bani a comercianților și decența cerută de clienți este o graniță atât de fină încât, nu de puține ori, una dintre părți o încalcă. S-a întâmplat de curând, iar incidentul a fost rapid „rostogolit” pe social media, stârnind vii reacții.

Cei care au aflat povestea asta s-au inflamat, arătând cu degetul disperarea patronilor de localuri.

Încărcarea telefonului la restaurant se plătește, mai nou

Dar, să vedem ce s-a întâmplat, mai înainte de a judeca.

Clientă fidelă a unui loca numit „Urbinati”, situat pe via Paolo Toscanelli 121, în Lido di Ostia, pe coasta litoralului italian, o femeie a cerut, într-o zi, să-și poată încărca telefonul mobil rămas complet fără baterie la una dintre prizele localului.

Fără să se aștepte, i s-a trântit următorul răspuns: pentru jumătate de oră de încărcare trebuie să plătească 50 de cenți, scrie playtech.ro.

Cum avea nevoie urgentă de telefon, a acceptat, dar nu mică i-a fost mirarea. Însă, asta nu-i tot. După aproximativ 40 de minute, când s-a întors după telefon, a descoperit că are de plată mai mult. Pe bonul fiscal primit scria în clar „charge-carica”, iar suma cu care a fost taxată era de 1 euro.

Șocată de această întâmplare, femeia a ales să povestească pe social media pățania – „Cred că, odată cu asta, am atins fundul prăpastiei”, a comentat chiar ea.

„A primit bon fiscal”

Reacțiile la întâmplarea ei nu au întârziat să apară, pățania fiind preluată pe mai multe grupuri locale și generând sute de comentarii.

Unii au criticat decizia șefilor de restaurant, susținând că este o dovadă de lipsă de ospitalitate.

„Să faci un client să plătească pentru încărcarea telefonului mobil e ca și cum l-ai invita să nu mai calce pe acolo niciodată. Alungi oamenii, aşa! Nu a cerut să încarce o mașină electrică, ci doar un telefon”, a scris cineva.

Alții, în schimb, au văzut într-un astfel de gest o dovadă de respect față de cei care vin în localul tău. Cu alte cuvinte, așa îți fidelizezi clienții. „E o chestiune de bun-simț, nu de bani. Mulți patroni oferă astfel de mici favoruri tocmai pentru a-și fideliza clienții”, a comentat o altă persoană.

Ce-i drept, au existat și oameni care au ținut partea restaurantului – „A primit un bon fiscal și a fost totul transparent. Dacă nu era de acord, putea refuza”.

Localul cu pricina a câștigaat, totuși, ceva, după această întâmplare – reclamă. Acum, că impactul negativ al știrii se va răsfrânge asupra numărului de clienți care vor mai veni la „Urbinati”, asta rămâne de văzut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

De ce nu e bine să-ți încarci telefonul până la 100%. Greșeala zilnică ce scurtează viața BATERIEI

Codul „secret” pe care îl poți tasta dacă ai rămas fără baterie la telefon. Se încarcă automat cu 50%

Citește și

REACȚIE REPROȘUL lui Dan Negru pentru jurnaliști după ce Mircea Cărtărescu a ratat din nou Premiul Nobel Pentru Literatură: „Nu e corectă miștocăreala anuală”
12:48
REPROȘUL lui Dan Negru pentru jurnaliști după ce Mircea Cărtărescu a ratat din nou Premiul Nobel Pentru Literatură: „Nu e corectă miștocăreala anuală”
ULTIMA ORĂ Sebastien Lecornu, vechiul și noul premier al Franței, început de mandat sub presiune. Constrâns să prezinte bugetul până luni / Criză în Franța
12:46
Sebastien Lecornu, vechiul și noul premier al Franței, început de mandat sub presiune. Constrâns să prezinte bugetul până luni / Criză în Franța
VIDEO Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României
12:37
Grindeanu explică de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR, când a fost intonat imnul Ținutului Secuiesc: Există un singur IMN OFICIAL, cel al României
ACTUALITATE Trei femei au bătut un medic la spitalul din Medgidia. Agresoarele au fost reținute
12:27
Trei femei au bătut un medic la spitalul din Medgidia. Agresoarele au fost reținute
ACTUALITATE Fiul unei foste procuroare din Giurgiu a fost lovit mortat de o mașină a poliției. Tânărul avea doar 17 ani
12:07
Fiul unei foste procuroare din Giurgiu a fost lovit mortat de o mașină a poliției. Tânărul avea doar 17 ani
RAPORT Președintele Donald Trump are o stare de sănătate excelentă, arată analizele efectuate la un spital militar
11:52
Președintele Donald Trump are o stare de sănătate excelentă, arată analizele efectuate la un spital militar
Mediafax
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Digi24
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
Cancan.ro
Ce probleme de sănătate a avut Marinela Chelaru. Actrița era grav bolnavă: 'Nu-mi revin'
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
BREAKING NEWS! Un avion de pasageri a rămas fara combustibil în zbor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Actorul român care se luptă cu depresia de ani de zile. Niciun tratament nu l-a ajutat
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
A plecat dintre noi o STEA a cinematografiei. Marinela Chelaru a murit, lăsând în urmă o carieră impresionantă și mii de suflete îndurerate: "Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp. Mă doare inima atât de tare!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Se pare că poluarea aerului poate contribui la obezitate și diabet
VIDEO Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”
12:39
Ion Cristoiu: „De ce nu mai suntem atenți la OFENSIVA Budapestei în România?!”
SPORT Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
12:15
Meme Stoica, declarație controversată despre IMNUL național la meciul cu Moldova: „Îmi plăceau cântecele patriotice de la corul armatei”
ACTUALITATE Lavinia Betea: „Elite comuniste și studii la Moscova: povestea durității și selecției”
12:00
Lavinia Betea: „Elite comuniste și studii la Moscova: povestea durității și selecției”
RELIGIE Câți PELERINI au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, până acum. În acest moment, stau la coadă peste 20.000 de persoane
11:51
Câți PELERINI au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, până acum. În acest moment, stau la coadă peste 20.000 de persoane
REACȚIE Patrick André de Hillerin, după ce poliția a confiscat 1 miliard de euro de jucărie: „Urmează să se confiște un transport cu arme de jucărie”
11:33
Patrick André de Hillerin, după ce poliția a confiscat 1 miliard de euro de jucărie: „Urmează să se confiște un transport cu arme de jucărie”
VIDEO Donald Trump insistă că Premiul Nobel pentru pace i-a fost dedicat lui: M-a sunat și mi-a spus “îl accept în onoarea ta”
11:28
Donald Trump insistă că Premiul Nobel pentru pace i-a fost dedicat lui: M-a sunat și mi-a spus “îl accept în onoarea ta”
Sari la bara de unelte