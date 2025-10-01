Prima pagină » Actualitate » Vreme deosebit de rece, ploi și rafale de vânt în București, de joi. Primăria Capitalei a activat procedurile de urgență pentru protejarea cetățenilor

Vreme deosebit de rece, ploi și rafale de vânt în București, de joi. Primăria Capitalei a activat procedurile de urgență pentru protejarea cetățenilor

01 oct. 2025, 18:33, Actualitate
Vreme deosebit de rece, ploi și rafale de vânt în București, de joi. Primăria Capitalei a activat procedurile de urgență pentru protejarea cetățenilor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Potrivit ANM, vremea se va schimba radical, începând de joi. ANM a emis azi o prognoză specială pentru București. Prin urmare, de joi, ora 10:00 și până vineri dimineața, vremea va fi închisă, vântoasă și foarte rece pentru început de octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de ă vor fi de 10…20 l/mp.

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală, ziuade până la 50…55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70…75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de 4…6 grade.

De vineri și până sâmbătă, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua plouă, însemnat cantitativ (25…40l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…75 km/h.

Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

În intervalul 04.10.2025 Ora 10:00 – 04.10.2025 Ora 20:00, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice vor crește ușor. Temporar cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor mai fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Primăria Capitalei a activat deja procedurile de urgență pentru protejarea cetățenilor, ca urmare a avertizării meteorologice de cod portocaliu care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București.

Potrivit Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor și a panourilor publicitare de pe domeniul public.

Echipele Administrației Străzilor București au fost mobilizate, ca să verifice funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș, iar angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile din Capitală.

De asemenea, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.

În plus, Primăria Capitalei a pus la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868.

