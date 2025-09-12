Prima pagină » Actualitate » VREMEA de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi de vară, în plină toamnă, cu maxime și de 30 de grade Celsius

12 sept. 2025, 16:25, Actualitate
VREMEA de sâmbătă, 13 septembrie 2025. Meteorologii anunță temperaturi de vară, în plină toamnă, cu maxime și de 30 de grade Celsius
FOTO - Caracter ilustrativ

Meteorologii anunță că vremea va rămâne în continuare caldă, cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. În acest context, maximele se vor încadra între 22 şi 30 de grade Celsius.

La noapte, cerul va fi variabil, mai mult noros în sudul şi în estul ţãrii. Vor fi averse, pe arii relativ extinse în Moldova, local în Muntenia, Dobrogea, la munte şi cu totul izolat în Oltenia şi posibil estul Transilvaniei.

Pe alocuri cantitãţile de apã vor depãşi 10…20 l/mp. Izolat vor fi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri de scurtã duratã asociat averselor.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 şi 18 grade, mai ridicate, spre 20 de grade, pe litoral. Local, în special în centrul, sud-vestul teritoriului, pe vãi şi în depresiuni, se va forma ceaţã.

Valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal la aceastã perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului. Temporar cerul va avea înnorãri şi vor fi averse şi descãrcãri electrice, local la munte şi izolat în rest.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în sudul Banatului (viteze mai mari noaptea, când la rafalã se vor depãşi 55…60 km/h) şi izolat şi la viteze mai mici şi în celelalte regiuni, potrivit Observator TV.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 şi 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi 21 de grade în sudul Banatului. Va fi ceaţã, local dimineaţa şi izolat noaptea. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate (câmp anticiclonic).

Cum va fi vremea în Bucureşti şi în Cluj-Napoca

În Capitală, la noapte, cerul va fi noros şi vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura minimã va fi de 17…18 grade.

Vremea va fi uşor mai caldã decât în mod normal la aceastã datã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în prima parte a zilei când vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat ziua (viteze de pânã la 30…35 km/h) şi slab noaptea.

Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimã va fi de 12…14 grade. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori ridicate.

În Cluj-Napoca, cerul va fi mai mult noros, în cea mai mare parte a zilei. Maximele se vor încadra între 22 şi 24 de grade.

Cum va fi vremea pe litoral

Vremea va fi în general frumoasã, în încãlzire faţã de ziua precedentã. Cerul va prezenta unele înnorãri la început, apoi se va degaja. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare (rafale, în general de 40-45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 şi 26 grade, iar cele minime între 17 şi 19 grade. Temperatura apei mãrii va avea valori de 21…22 de grade.

Cum va fi vremea la munte

Temporar cerul va avea înnorãri şi local vor fi averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat.

Valorile termice diurne vor creşte uşor faţã de ziua precedentã şi vor fi mai ridicate decât în mod normal la aceastã datã.

