Prima pagină » Actualitate » Vremea extremă lovește Suceava: ploi torențiale au rupt poduri și au izolat localnicii

Vremea extremă lovește Suceava: ploi torențiale au rupt poduri și au izolat localnicii

Vremea extremă lovește Suceava: ploi torențiale au rupt poduri și au izolat localnicii
Vremea rea a făcut prăpăd în Suceava. Câteva ore de ploi torențiale au inundat tot, au rupt poduri și au lăsat oameni izolați. Unele căi de acces abia fuseseră construite după ce podurile vechi au fost luate de ape, chiar în timpul inundațiilor din vara trecută.

Potrivit Observator News, pentru a ajunge în oraș, oamenii au de ocolit câțiva kilometri buni, însă pericolul este departe de a fi trecut pentru că până luni noapte, 12 județe sunt sub cod galben de inundații.

Drumuri rupte și sate izolate în Suceava, după valul de ploi

În Doroteia, câteva ore de ploi torențiale au fost suficiente pentru ca râul Suha să se umfle și să distrugă cea mai rapidă cale de acces spre oraşul Frasin.

„Nu avem pe unde trece. Apa mare, pod rupt, toate, ce să facem. Asta e natura, c eputem să facem”. „Podul ăsta iar s-a rupt, puntea iar e ruptă, uitaţi acolo..suntem ca în Evul Mediu, nimic nu avem”, spun localnicii, potrivit sursei citate.

Puntea de lemn a fost construită după ce podul de beton a fost distrus anul trecut de viiturile din Broșteni, iar aproximativ 800 de familii depind de acest drum.

În această zonă, circulația a fost închisă. Polițiștii se află în teren și monitorizează situația. Localnicii din Doroteia trebuie să ocolească câțiva kilometri pentru a ajunge la drumul principal.

„Orice ploaie care vine mai mare, ne va afecta şi nu vom putea trece pe el, indiferent cât îl vom repara”, a declarat Marinel Bălan – primar oraș Frasin.

Sate izolate și drumuri distruse

Situația este dificilă și în Ostra, aflată la 16 km distanță: același râu a distrus două poduri care asigurau accesul în comună. Unul înlocuia podul principal aflat în modernizare, iar celălalt servea drept rută de ocolire pentru podul luat de ape anul trecut.

Aproape 10 persoane dintr-un cătun din Ostra au rămas izolate, printre care și 3 copii care trebuie să treacă pe aici pentru a ajunge la școală.

